تشكيل إثيوبيا - ثلاثي يقود الهجوم أمام منتخب مصر

يعتمد منتخب إثيوبيا على ثلاثي هجومي في التشكيل الذي يخوض مواجهة منتخب مصر.

ويستضيف منتخب مصر على استاد القاهرة ضيفه إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات المونديال.

وجاء تشكيل منتخب إثيوبيا كالتالي:

حراسة المرمى: أبو بكر نور

خط الدفاع:تيكستي – راميكيل جيمس - يارد باييه - سليمان حميد

الوسط: يارو موجيس – بيريكيت ديستا – تونجو

خط الهجوم: بينيام بيلای – كينيان ماركين – وجين جيزاهين.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ14 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.