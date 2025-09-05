مران الزمالك - فيريرا يصحح أخطاء دجلة ويرفع الحمل البدني تحضيرا لـ المصري

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 21:00

كتب : FilGoal

استأنف فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في غياب اللاعبين الدوليين، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا للانضمام للمنتخب الأول، و محمود حمدي الونش وعمر جابر وناصر منسي للتواجد مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، في حين يتواجد محمد السيد في معسكر منتخب مصر للشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على شرح السلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة وادي دجلة السابقة لتلافي تكرارها في الفترة المقبلة.

وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز في التدريبات من أجل الاستعداد بجدية للمباراة المقبلة أمام المصري لاستعادة صدارة الدوري.

وشدد المدير الفني على ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات وشرح فيريرا العديد من الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في المران.

كما حرص فيريرا على رفع الحمل البدني للاعبين من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا للمباراة المقبلة بعد الحصول على راحة لمدة 4 أيام.

وتولى الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق قيادة الفقرة البدنية، والتي تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

ويتصدر المصري الترتيب برصيد 11 نقطة ويليه الزمالك في المركز الثاني بالتساوي مع مودرن سبورت بـ 10 نقاط لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم 13 سبتمبر المقبل.

وتقام المباراة في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

