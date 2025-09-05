أنشيلوتي يستدعي أندرياس بيريرا لـ منتخب البرازيل قبل لقاء بوليفيا

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 20:37

كتب : FilGoal

قرر كارلو أنشيلوتي استدعاء أندرياس بيريرا لاعب بالميراس لقائمة منتخب البرازيل لمواجهة بوليفيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب البرازيل ضيفا على بوليفيا فجر الأربعاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات المونديالية.

وسينضم بيريرا لاعب فولام ومانشستر يونايتد السابق والمنضم حديثا لبالميراس البرازيلي للمنتخب عوضا عن كايو جورجي مهاجم كروزيرو.

وتعرض كايو للإصابة في الفوز على تشيلي بنتيجة 3-0 في الجولة 17 من التصفيات.

ولا يعد ذلك أول انضمام لبيريرا تحت قيادة أنشيلوتي إذ سبق أن انضم لمعسكر السامبا في يونيو الماضي وشارك كبديل في التعادل السلبي مع الإكوادور.

وإجمالا خاض أندرياس 10 مباريات بقميص منتخب البرازيل واكتفى بتسجيل هدف وحيد.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثاني في التصفيات برصيد 28 نقطة قبل جولة على نهاية التصفيات، وضمن تأهله بالفعل لكأس العالم 2026.

وانتصر منتخب البرازيل فجر اليوم الجمعة على تشيلي بنتيجة 3-0 في التصفيات المؤهلة للمونديال في مباراة أقيمت على ملعب ماراكانا.

