تشكيل منتخب مصر - صلاح ومرموش يقودان الهجوم أمام إثيوبيا.. وزيزو أساسي

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 20:39

كتب : محمد جمال

محمد صلاح - مصر - موزمبيق

يقود الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش هجوم منتخب مصر خلال مواجهة إثيوبيا.

ويستضيف منتخب مصر على استاد القاهرة ضيفه إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات المونديال.

كما يتواجد خالد صبحي مدافع المصري في التشكيل الأساسي بجوار رامي ربيعة كقلبي دفاع.

وأعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – خالد صبحي – محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي – أحمد سيد "زيزو" – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح.

مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - محمد صبحي - محمد ربيعة - حسام عبد المحيد - عمرو الجزار - أحمد عيد - نبيل عماد - مهند لاشين - أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفي محمد.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ14 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم منتخب إثيوبيا محمد صلاح
