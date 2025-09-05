الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد

كشف نادي الاتحاد السكندري عن موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي الجديد.

ويتولى محمد أحمد سلامة مهمة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعد استقالة محمد مصليحي.

وقال جاسر شمس المدير التنفيذي لنادي الاتحاد عبر FilGoal.com : "سنوجه الدعوة للجمعية العمومية لإقرار اللائحة نهاية الشهر الجاري، وسنجري انتخابات مجلس الإدارة في ديسمبر المقبل".

وقرر محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري السابق، الاستقالة من منصبه وعدم الانتظار لنهاية دورة المجلس الحالية.

وأوضح مصيلحي خلال بيان أن سبب الاستقالة يعود إلى أسباب صحية وعائلية خاصة.

كما قدم أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي استقالته رسميا من منصبه، وكذلك أيضا قدم محمود القاضي عضو مجلس الإدارة استقالته.

يذكر أن نادي الاتحاد السكندري يحتل المركز 18 في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.

وفاز الاتحاد على الإسماعيلي وتعادل ضد البنك الأهلي.

فيما خسر أمام المصري ومودرن سبورت وإنبي.