الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 20:26

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

كشف نادي الاتحاد السكندري عن موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي الجديد.

ويتولى محمد أحمد سلامة مهمة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعد استقالة محمد مصليحي.

وقال جاسر شمس المدير التنفيذي لنادي الاتحاد عبر FilGoal.com : "سنوجه الدعوة للجمعية العمومية لإقرار اللائحة نهاية الشهر الجاري، وسنجري انتخابات مجلس الإدارة في ديسمبر المقبل".

أخبار متعلقة:
طبيب الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول إصابة محمود علاء وموعد عودته خبر في الجول - إمام محمدين يستقيل من رئاسة قطاع ناشئين الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري لـ في الجول: أحمد سامي مستمر.. وعانينا من التحكيم أمام إنبي الرابع من آخر 5.. البنك الأهلي يعود بنقطة أمام الاتحاد السكندري

وقرر محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري السابق، الاستقالة من منصبه وعدم الانتظار لنهاية دورة المجلس الحالية.

وأوضح مصيلحي خلال بيان أن سبب الاستقالة يعود إلى أسباب صحية وعائلية خاصة.

كما قدم أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي استقالته رسميا من منصبه، وكذلك أيضا قدم محمود القاضي عضو مجلس الإدارة استقالته.

يذكر أن نادي الاتحاد السكندري يحتل المركز 18 في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.

وفاز الاتحاد على الإسماعيلي وتعادل ضد البنك الأهلي.

فيما خسر أمام المصري ومودرن سبورت وإنبي.

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي
نرشح لكم
قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق الأهلي يكلف وليد صلاح الدين بملف تجديد تعاقد إمام عاشور تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي الدرندلي: أتمنى أن يحضر الجمهور مباريات منتخب مصر الظهور الأول.. كارسنتي يشارك ويطرد في فوز رديف المصري على طلائع الجيش بهدف من عبد الحميد معالي.. الزمالك يتعادل وديا مع النجوم فيريرا يقرر تصعيد ثلاثي فريق الشباب لمران الفريق الأول حارس في فريق ومدرب لنادي آخر.. يسجل ويصنع في مباراة واحدة بدوري الدرجة الثالثة
أخر الأخبار
رومانو: نيوم يقدم عرضا لضم رودريجيز 12 دقيقة | سعودي في الجول
قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق 17 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: فرصة جديدة؟ الشباب يفاوض طريد برشلونة 21 دقيقة | سعودي في الجول
الأهلي يكلف وليد صلاح الدين بملف تجديد تعاقد إمام عاشور 21 دقيقة | الدوري المصري
تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي ساعة | سعودي في الجول
الدرندلي: أتمنى أن يحضر الجمهور مباريات منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
الرياضية: بانتظار الموافقة.. الشباب يتفق مع ياسين عدلي ساعة | الكرة الأوروبية
باستوني: جاتوزو عمل على تحسين عقليتنا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/512826/الاتحاد-السكندري-يكشف-لـ-في-الجول-موعد-انتخاب-مجلس-الإدارة-الجديد