مدربه السابق لـ في الجول: لاعب الأهلي الجديد يحتاج الثقة.. ويشبه رجب بكار

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 20:06

كتب : رضا السنباطي

إبراهيم محمد - لاعب الأهلي الجديد

أشاد نبيل محمود نجم الزمالك ومدرب أسمنت أسيوط السابق بقدرات إبراهيم محمد المنضم حديثا للنادي الأهلي.

وتعاقد الأهلي مع إبراهيم محمد صاحب الـ20 عاما قادما من أسمنت أسيوط.

وقال نبيل محمود مدرب أسمنت أسيوط السابق لـFilGoal.com: "إبراهيم محمد المنتقل إلى الأهلي لاعب جيد جدا. اللاعب مواليد 2005 ويجيد اللعب كظهير أيمن".

وأضاف "قمت بتغيير مركز اللاعب من وسط الملعب إلى الظهير الأيمن، وطريقة لعبه تشبه رجب بكار لاعب سموحة وبيراميدز السابق".

وأتم "اللاعب يحتاج للوقت للحصول على الثقة لأنه اللعب في القسم الثاني يختلف تمام عن الدوري الممتاز".

وانضم إبراهيم محمد لفريق الشباب بالنادي الأهلي.

ويملك الأهلي في الجانب الأيمن كل من: محمد هاني وعمر كمال وكذلك كريم فؤاد ال1ي يجيد اللعب في الجانبين الأيمن والأيسر.

