برشلونة يفسخ عقد أوريول روميو

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 20:02

كتب : FilGoal

أوريول روميو

أعلن نادي برشلونة الإسباني فسخ تعاقده مع أوريول روميو.

ويأتي ذلك بعدما توصل اللاعب لاتفاق مع الفريق الكتالوني على فسخ التعاقد.

وينتهي عقد أوريول مع برشلونة صيف 2026.

وانتقل اللاعب إلى جيرونا على سبيل الإعارة في الصيف الماضي لمدة موسم واحد فقط.

لاعب الوسط البالغ 33 عاما خاض مع برشلونة 39 مباراة منذ عودته للفريق وصنع هدفا واحدا في 2023.

ولعب روميو لأندية برشلونة وتشيلسي وفالنسيا وشتوتجارت وساوثامبتون وأخيرا جيرونا.

وخلال مسيرته خاض 489 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 9 وتوج بـ 4 ألقاب بالإضافة ليورو الناشئين مع إسبانيا في 2008.

واكتفى لاعب الوسط بخوض مباراتين رسميتين بقميص منتخب إسبانيا الأول.

الدوري الإسباني برشلونة أوريول روميو
