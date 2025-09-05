لن يعود للأهلي إلا بهذه الشروط؟ موسيماني يكشف حقيقة تصريحاته المنتشرة

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي حقيقة تصريحاته بشأن شروط عودته لتدريب الفريق الأحمر من جديد.

التصريحات المنسوبة لبيتسو قيل فيها: "سأعود للأهلي فقط حين يتقبلون هناك أن كرة القدم تتضمن 3 أشياء: الفوز والخسارة والتعادل. لست مستعدا لتدريب فريق لا يتقبل إمكانية الخسارة".

واقتبس موسيماني التصريحات التي نشرها موقع "سينترال نيوز" معلقًا عليها عبر منصة "إكس": "أخبار زائفة".

وقرر الأهلي إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، وإسناد المهمة لعماد النحاس لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

أما عن إمكانية عودة موسيماني لتدريب الأهلي، قال مصدر من النادي لـ FilGoal.com: "عودة موسيماني لتدريب الفريق غير مطروحة حتى الآن".

وأضاف "وهذا ليس له علاقة بتصريحاته سواء كانت صحيحة أو لا".

وقاد موسيماني الأهلي للفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة.

كما حصل مع الفريق الأحمر على المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين. قبل أن يرحل عن الأهلي في عام 2022.

وقاد موسيماني فريق الأهلي في 102 مباراة فاز في 65 وتعادل في 26 وخسر 11، وتوج بـ 5 ألقاب.