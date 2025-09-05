دوري المحترفين - الترسانة يتعادل مع القناة.. وتعثر بلدية المحلة
الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 19:05
كتب : رضا السنباطي
انتهت مباراة الترسانة ضد القناة بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين.
وأقيمت اليوم الجمعة 3 مباريات في الجولة الثالثة لدوري المحترفين.
وتقاسم الترسانة والقناة النقاط، ليرتفع رصيد القناة إلى 5 نقاط ورصيد الترسانة إلى نقطتين.
فيما فاز بروكسي على بلدية المحلة بهدف دون رد، سجله محمود أيمن.
وشهدت المباراة طرد بلال محمد لاعب بلدية المحلة.
الفوز رفع رصيد بروكس إلى 7 نقاط، فيما توقف رصيد بلدية المحلة عند نقطة واحدة.
وفاز أسوان على ديروط 1-0، وسجل عمرو سعودي هدف المباراة الوحيد.
الفوز رفع رصيد أسوان إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد ديروط عند 3 نقاط.
