دوري المحترفين - الترسانة يتعادل مع القناة.. وتعثر بلدية المحلة

انتهت مباراة الترسانة ضد القناة بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

وأقيمت اليوم الجمعة 3 مباريات في الجولة الثالثة لدوري المحترفين.

وتقاسم الترسانة والقناة النقاط، ليرتفع رصيد القناة إلى 5 نقاط ورصيد الترسانة إلى نقطتين.

فيما فاز بروكسي على بلدية المحلة بهدف دون رد، سجله محمود أيمن.

وشهدت المباراة طرد بلال محمد لاعب بلدية المحلة.

الفوز رفع رصيد بروكس إلى 7 نقاط، فيما توقف رصيد بلدية المحلة عند نقطة واحدة.

وفاز أسوان على ديروط 1-0، وسجل عمرو سعودي هدف المباراة الوحيد.

الفوز رفع رصيد أسوان إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد ديروط عند 3 نقاط.

دوري المحترفين الدرجة الثانية
