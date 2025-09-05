تصفيات كأس العالم - فوز واحد يكفي.. ناميبيا تخسر وتونس تقترب خطوة إضافية من التأهل

وضع منتخب تونس قدما في نهائيات كأس العالم 2026 بعد تعرض ناميبيا للخسارة من مالاوي في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب تونس قد فاز بنتيجة 3-0 على ليبيريا أمس الخميس وعزز من تصدره.

وخسرت نامبيبا بنتيجة 2-1 من مالاوي على أرضها، ليتوقف رصيدها عند 12 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن تونس المتصدرة.

ويحتاج منتخب تونس للفوز في مباراة من آخر 3 في تصفيات كأس العالم للتأهل بشكل رسمي للمونديال.

وسيحل منتخب تونس ضيفا في الجولة المقبلة على غينيا الاستوائية والفوز يعني التأهل للنهائيات في أمريكا وكندا والمكسيك، دون النظر لأي نتائج أخرى.

وفي حال تأهل نسور قرطاج ستكون تلك المشاركة رقم 7 في كأس العالم والثالثة على التوالي.

تونس × ليبيريا

وتقدم المنتخب التونسي مبكرا في الدقيقة 5 عن طريق حازم مستوري الذي استغل خطأ المدافع وسجل هدفا بتسديدة من فوق الحارس.

شوط أول انتهى بتقدم نسور قرطاج 1-0.

وفي الثاني شارك نعيم السليتي بدلا من بن رمضان في الدقيقة 53.

وبعد 13 دقيقة أضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني برأسية من عرضية حنبعل المجبري.

وفي الدقيقة 90+4 سجل إلياس سعد هدف تعزيز الانتصار من ركلة حرة مباشرة.