مدافع الجيش الملكي بديل أشرف داري في المغرب

وقع اختيار وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب على أنس باش مدافع الجيش الملكي لتعويض أشرف داري لاعب الأهلي المصاب.

ويلعب منتخب المغرب ضد النيجر وزامبيا، لحساب التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

واستدعي الركراكي، أنس باش لتعويض غياب المدافع أشرف داري، الذي غادر معسكر "أسود الأطلس" بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وظهر باش بمستوى جيد وقد المنتخب المغربي المحلي للفوز ببطولة أمم أفريقيا للمحليين، التي أُقيمت مؤخرا بكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وغادر أشرف داري معسكر منتخب المغرب أول أمس الأربعاء بسبب الإصابة.

ووفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية فإن السبب هو الإصابة في العضلة الضامة الخلفية والتي تحتاج لراحة 3 أسابيع.

وأشار التقرير إلى أن المدافع الدولي سيعود إلى الأهلي لاستكمال برنامج العلاج المخصص له.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة النيجر ثم زامبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتاج رابع كأس العالم 2026 لتحقيق 4 نقاط في آخر 4 جولات من أجل حجز بطاقة التأهل لكأس العالم المقبل.

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات.

وسبق أن صرّح عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي: "التقارير الطبية من منتخب المغرب طمأنتنا بشأن إصابة أشرف داري وأنها بسيطة وسيتم متابعة الأمر".

وتعرض داري للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.