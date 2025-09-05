مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في عودة موسيماني لقيادة الفريق

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 18:22

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني - الأهلي

أوضح مصدر من الأهلي حقيقة التفكير في عودة بيتسو موسيماني لقيادة الفريق فنيا خلفا لخوسيه ريبيرو.

ونُسبت تصريحات للمدرب الجنوب إفريقي عن وضعه شرطا للعودة لقيادة الأهلي.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "عودة موسيماني لتدريب الفريق غير مطروحة حتى الآن".

وأضاف "وهذا ليس له علاقة بتصريحاته سواء كانت صحيحة أو لا".

وقاد موسيماني الأهلي للفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة.

كما حصل مع الفريق الأحمر على المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين. قبل أن يرحل عن الأهلي في عام 2022.

وقاد موسيماني فريق الأهلي في 102 مباراة فاز في 65 وتعادل في 26 وخسر 11، وتوج بـ 5 ألقاب.

وتولى موسيماني تدريب فرق أهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي وأبها السعودي واستقلال طهران الإيراني عقب ترك الأهلي.

ويقود الأهلي حاليا عماد النحاس بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويستعد الأهلي للقاء إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

