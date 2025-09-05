مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في عودة موسيماني لقيادة الفريق
الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 18:22
كتب : أحمد الخولي
أوضح مصدر من الأهلي حقيقة التفكير في عودة بيتسو موسيماني لقيادة الفريق فنيا خلفا لخوسيه ريبيرو.
ونُسبت تصريحات للمدرب الجنوب إفريقي عن وضعه شرطا للعودة لقيادة الأهلي.
وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "عودة موسيماني لتدريب الفريق غير مطروحة حتى الآن".
وأضاف "وهذا ليس له علاقة بتصريحاته سواء كانت صحيحة أو لا".
وقاد موسيماني الأهلي للفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة.
كما حصل مع الفريق الأحمر على المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين. قبل أن يرحل عن الأهلي في عام 2022.
وقاد موسيماني فريق الأهلي في 102 مباراة فاز في 65 وتعادل في 26 وخسر 11، وتوج بـ 5 ألقاب.
نرشح لكم
مدرب منتخب فلسطين: عدي الدباغ بين ستة غيابات بسبب الإصابة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات المفاوضات مع مدرب أجنبي.. والقائمة المرشحة خبر في الجول - الأهلي يستعد لمواجهة إنبي بملاقاة شبابه وديا مصدر من الأهلي لـ في الجول: داري يعود إلى القاهرة الأحد.. وفحوصات طبية جديدة لتحديد موقفه "أخطأت وأتقبل عقوبة النادي الكبيرة".. الونش يعتذر عما بدر منه خلال مواجهة وادي دجلة وكيل أسد الحملاوي: الأهلي لم يفاوضنا بشكل رسمي خبر في الجول - بارون أوشينج يعود لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة مران الزمالك - فيريرا يستمر في تصحيح أخطاء اللاعبين