رسالة وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي وجماهيره

أعرب وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد لفريق الأهلي عن سعادته بالمنصب الجديد، وطالب المشجعين بدعم ومساندة الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس.

وقال صلاح الدين لموقع الأهلي: "العمل في أي منصب داخل الأهلي شرف كبير، وبالنسبة لنا كجهاز فني سنقدم أقصى تضحية ممكنة ولن ندخر جهدًا من أجل إسعاد الملايين من الجماهير التي اعتدنا منهم التشجيع والمؤازرة والوقوف دائمًا في ظهر النادي".

وأضاف "أود أن أشكر جماهير الأهلي وأعبر لهم عن امتناني الشديد لما وجدته من مظاهرة حب بعد الإعلان عن تعييني مديرًا للكرة، والذي أعقبه سيل من الاتصالات تلقيتها من داخل وخارج مصر".

وأكمل "محمود الخطيب رئيس النادي أكد على ثقته الكاملة في الجهاز الفني ومنح أفراده كافة الصلاحيات كل في منصبه لتخطي هذه المرحلة، وطالبهم بالعمل الجاد والإخلاص والتفاني".

وأوضح "خبراتي الكبيرة خلال سنوات عملي كمدير للكرة مع العديد من الأندية تجعلني قادرًا على تقييم المواقف قبل تطبيق مبدأ الثواب والعقاب خلال الفترة المقبلة، التي تحتاج إلى تضافر الجميع والتحلي بالمسؤولية الكاملة لتحقيق النتائج المرجوة".

وتابع "الأهلي هو الأكثر تعرضًا للضغوط. جماهير النادي تريد الفوز فقط والتتويج بكل البطولات، وعايشت هذه الضغوط وتعرضت لها على مدار 22 عامًا داخل النادي".

وواصل "أمامنا مباريات صعبة في شهر سبتمبر الجاري، وقادرون على تخطي هذه المرحلة في وجود عماد النحاس، الذي عمل في ظروف صعبة الموسم الماضي وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري".

وأكمل "جميع أفراد الجهاز من أبناء النادي ولديهم رصيد من الخبرة، وبشكل عام لست قلقًا على الأهلي في ظل وجود لاعبين هم الافضل في إفريقيا".

وأضاف "الجهاز الفني الحالي هدفه رد الجميل للنادي، العمل ولو ليوم واحد في النادي شرف كبير ويضاف إلى رصيدهم".

ووجه مدير الكرة رسالة إلى اللاعبين قائلا: "نتائج الفريق تتحكم في الحالة المزاجية للملايين من محبي النادي، وعليهم أن يضعوا هذا الأمر في حساباتهم قبل أي مباراة، متمنيًا أن تكون الفرحة دائمًا من نصيب جماهير الأهلي".

واختتم "أطالب كل مشجعي ومحبي الأهلي بالصبر على الجهاز الفني وتوفير الدعم والمساندة لهم في كل القرارات، لتخطي المرحلة الحالية والوصول بالفريق إلى مكانته التي يستحقها وإسعاد جماهيره".

وأعلن النادي الأهلي تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بشكل رسمي.

وبذلك يعود منصب مدير الكرة في الأهلي والذي كان آخر من شغله خالد بيبو.

وكان وليد صلاح الدين يشغل منصب مدير الكرة في نادي زد.

كذلك أعلن الأهلي تعيين عماد النحاس قائم بأعمال المدير الفني خلال الفترة الانتقالية الحالية، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق الأحمر خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويتوقف الدوري المصري في الوقت الحالي وسيعود الأهلي للعب يوم 14 سبتمبر الجاري.