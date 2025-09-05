المرة الرابعة.. مبابي لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

حصد الفرنسي كيليان مبابي جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد خلال شهر أغسطس.

ويخوض مبابي موسمه الثاني مع ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وأعلن ريال مدريد فوز مبابي بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بعد تفوقه على كل من: فينيسيوس جونيور - دين هاوسن - أردا جولر - أوريليان تشواميني

مبابي حصل على جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد للمرة الرابعة.

ويعيش كيليان مبابي انطلاقة مميزة للموسم حيث سجل 3 أهداف في البداية.

بينما سجل فينيسيوس جونيور هدفين وصنع واحدا.

أما التركي أردا جولر الذي ينطلق بشكل مميز تحت القيادة الجديدة لتشابي ألونسو، فقد سجل هدفا وصنع آخر، كذلك بدأ أوريليان تشواميني بشكل أفضل في الموسم الحالي.

بينما خرج دين هاوسن المدافع الجديد الوافد في الصيف من بورنموث، بشباك نظيفة مرتين وتمريرة حاسمة.

Image

وحقق ريال مدريد بداية مثالية للدوري، حيث فاز بأول 3 مباريات، على حساب أوساسونا 1-0، وريال أوفييدو 3-0، وريال مايوركا 2-1.

جميع هذه المباريات لعبت في شهر أغسطس قبل التوقف الدولي.

ويعود النادي الملكي لاستكمال حملة استعادة اللقب من برشلونة، بمواجهة ريال سوسييداد خارج الديار يوم السبت 13 سبتمبر.

بعدها يبدأ ريال مدريد محاولة استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الذي فاز به 15 مرة آخرها في 2024، حين يستضيف مارسيليا يوم الثلاثاء 16 سبتمبر.

