11 إبراهيموفيتش في الملعب.. نادي زلاتان يصل إلى FC 26

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 17:06

كتب : رامي جمال

زلاتان إبراهيموفيتش - FC 26

أعلنت شركة EA سبورتس عن طرح فريق النجم الشهير زلاتان إبراهيموفيتش باسم زلاتان إف سي (Zlatan FC) في لعبة FC26.

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : معتزل

وهو ما يعني أن الجماهير ستتمكّن أخيرًا من اللعب بشخصية النجم في جميع مراكزه المفضلة.

وسيتوفر فريق زلاتان إف سي في وضعية الانطلاق (Kick Off) فيFC 26، بزيّ وشعار مُصمّمين خصيصًا مستوحى من (وبناءً على طلب) النجم السويدي نفسه.

وقد صرّح زلاتان ذات مرة بأنه يستطيع اللعب في جميع المراكز الأحد عشر، والآن ها هو أخيرًا يحصل على فرصته في FC 26.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش، مدرب نادي زلاتان، وحارس المرمى، والمهاجم، والمدافع، ولاعب الوسط في الفريق: "يسعدني أنا زلاتان أن أتمكن أخيرًا من التعبير عن نفسي في جميع مراكز الملعب. ولن يضطر المشجعون بعد الآن لاختيار من يلعب في أي مركز، لأنهم سيحظون بأفضل لاعب متاح - وهو أنا".

وقد اشتهر المهاجم المتقلب بشخصيته الجريئة داخل الملعب وخارجه، وتمتع بمسيرة غزيرة من النجاحات في أوروبا وأمريكا الشمالية، ومع فريق زلاتان، سيشهد المشجعون تحول إحدى أبرز أقواله إلى واقع. ولن يختبر لاعبو النادي مجددًا براعته في تسجيل الأهداف في الهجوم فحسب، بل سيتمكنون أيضًا من مشاهدة زلاتان وهو يتراجع إلى الخلف لإجراء تدخل أخير، أو يقوم بتصدٍ مذهل، أو يحشد خط الوسط، أو يصرخ بالتعليمات من على خط التماس.

وقال جيمس سالمون، المدير الأول لتفعيل امتيازات لعبة إي أيه سبورتس إف سي: "نفخر في لعبة EA SPORTS FC، بجمع أعظم أندية كرة القدم في العالم معًا في تجربة متميزة، وبصفتي من مشجعي زلاتان إف سي القدامى، يسعدني أن أرى الفريق يُظهر لأول مرة رقميًا في إي أيه سبورتس إف سي 26. ولطالما طالب مجتمعنا وهواة اللعبة بعودة زلاتان إلى الأندية، ونحن متحمسون لأن يتولى المشجعون والهواة زمام الأمور في هذا النادي المتميّز ولاعبيه البارزين مثل زلاتان، وزلاتان، وزلاتان".

ويتميز الفريق بهوية بصرية فريدة تُجسّد بحقّ اللاعب الدولي السويدي السابق وأيقونة لعبة FC 26 الحالي، ويحتفي الفريق بمسيرته المهنية الحافلة بالنجاحات، بالتزامن مع بداية حقبة جديدة لزلاتان ولعبة إي إيه سبورتس إف سي. ويعكس شعار الفريق إرثًا من التطور، وهو نفس التطور الذي ميّز مسيرة زلاتان نحو النجومية، ويضمّ الشعار حرف زد "Z" جريء وملفت، يرمز إلى زلاتان.

وسيتمكن المشجعون من اللعب بفريق زلاتان إف سي (Zlatan FC) عبر وضع الانطلاق (Kick Off) في لعبة FC 26، من خلال اختيار الفريق في فئة "بقية العالم".

وسيكون فريق زلاتان إف سي متاحاً للعب في لعبة إي أيه سبورتس إف سي 26 عند الإطلاق العالمي في 26 سبتمبر، وستتوفر في مرحلة الوصول المبكر اعتبارًا من 19 سبتمبر لأولئك الذين قاموا بالطلب المسبق للإصدار ألتيميت أديشن (Ultimate Edition).

زلاتان إبراهيموفيتش fc 26
