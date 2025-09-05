لاعبو الإسماعيلي يكشفون لـ في الجول حقيقة أزمة المستحقات وسبب عدم حضور المران

دخل لاعبو الإسماعيلي في أزمة مع إدارة النادي بسبب التأخر في صرف المستحقات للموسم الحالي.

ولم يحضر لاعبو الدراويش مران أمس الخميس اعتراضا على تأخر صرف المستحقات بعدما تم وعدهم أكثر من مرة.

وقال عدد من لاعبي الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "الموسم الماضي تم خصم 50% بعض اللاعبين على وآخرون 30% من إجمالي العقود، بسبب بقاء الفريق في الدوري المصري بقرار إداري، ولم يعترض أحد".

وأضاف "منذ رحيل حمد إبراهيم عن تدريب الفريق لم يحصل أي لاعب على راتبه، وحصلنا على وعد من نصر أبو الحسن رئيس النادي بأنه سيتم صرف مقدمات التعاقد للموسم الجديد (الحالي) يوم 15 يوليو الماضي".

وأكمل "لم نحصل على أي شيء منذ ذلك الحين وحتى الآن".

وأردف "اللاعبون لديهم مشاكل كبيرة من مصاريف وأقساط، وتم وعدنا بأن النادي سيحل مشاكلنا لكن لم يحدث ذلك".

وأوضح "سبب عدم تواجد اللاعبين في مران أمس الخميس، هو حصولنا على وعد أحمد العجوز بصرف 25% من مستحقات اللاعبين لهذا الموسم بعد مباراة غزل المحلة وهو ما لم يحدث، كما أنه رابع موعد يتم تحديده ولم يتم صرف أي مبالغ للاعبين".

وتابع "اللاعبون لم يحصلوا على 12.5% من العقود كما أشيع في الإعلام، كيف نُعاقب ونحن نُطالب بحقوقنا، بعض اللاعبين الشباب اقترضوا أموالا من الكبار لحضور المران، هل هكذا يُعامل لاعب الكرة؟".

وشدد "الـ 25% من مقدمات عقود اللاعبين بالكامل تساوي 4 ملايين جنيه فقط من ميزانية النادي بأكمله، 16 مليون جنيه هي رواتب قيمة لاعبي الفريق هذا الموسم، وهو أقل من رواتب لاعبين في الأندية الأخرى".

وأتم "رئيس النادي وعدنا بصرف مليوني جنيه للفريق يوم 15 سبتمبر الجاري، هل بعد اقترابنا من الوصول لنصف الموسم سنحصل على 12.5% من مستحقاتنا؟ مستاؤون من الإدارة خاصة مع تسريب أحاديث غير صحيحة".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط من فوز جاء على حساب طلائع الجيش وتعادل مع بتروجت و3 هزائم.

ويستعد الدراويش للقاء زد في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويقود الفريق فنيا الجزائري ميلود حمدي في تجربته الأولى بالدوري المصري بعدما قاد يانج أفريكانز التنزاني لحصد الثنائية المحلية الموسم الماضي.