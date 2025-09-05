جواو بيدرو: إستيفاو من لاعب كرة القدم الشوارع.. وسيصبح مثل فينيسيوس

مدح جواو بيدرو لاعب تشيلسي زميله إستيفاو ويليان بسبب موهبته.

وقال اللاعب البرازيلي عبر صحيفة ستاندرد: "يمكنك إدراك سريعا أن إستيفاو من لاعبي كرة القدم الشوارع، أنه موهوب بالفطرة، توسين أدارابيويو قال لي يا إلهي إستيفاو مذهل".

وأنهى حديثه قائلا: "اللعب للبرازيل وتشيلسي في عمر الـ 18 شيء رائع سيكون مثل فينيسيوس جونيور".

وكان تشيلسي أعلن ضم إستيفاو شهر يونيو الماضي قادما من بالميراس البرازيلي.

وبرز اسم استيفاو كثيرا في آخر عامين عقب تألقه في دوري الشباب وبطولة كأس ساو باولو للشباب مع بالميراس.

اللاعب المُلقب بـ "ميسي الصغير" توج بـ 8 ألقاب في جميع فئات الناشئين والشباب مع بالميراس منذ انمضامه في 2021 قادما من كروزيرو.

وشارك لأول مرة الموسم الماضي في الدوري البرازيلي مع بالميراس وأصبح رابع أصغر لاعب يشارك مع بالميراس بعمر 16 عاما و8 أشهر.

ومع الفريق الأول لبالميراس توج بلقب الدوري البرازيلي الموسم الماضي ثم لقب بطولة الولاية العام الجاري

وسجل هدفه الأول في كوبا ليبرتادوريس بأول مباراة قارية له، وأًصبح ثالث أصغر لاعب يسجل هدفا للفريق بعمر 16 عاما و11 شهرا و18 يوما بعد إندريك وهيتور.

وشارك إستيفاو لأول مرة مع منتخب البرازيل الأول في سن الـ17.

وسجل إستيفاو 27 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 83 مباراة مع بالميراس، وكان أحد هذه الأهداف في مرمى تشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.