قائد إسبانيول: لن أنضم إلى برشلونة أبدا وآمل ألا أتلقى أي عرض منه

شدد خافي بوادو قائد فريق إسبانيول أنه لن ينضم أبدا إلى غريمه في المدينة برشلونة على غرار جوان جارسيا.

وانضم جوان جارسيا إلى غريم ناديه برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 25 مليون يورو.

وقال بوادو لـ RAC 1: "آمل ألا يأتيني أي عرض من برشلونة، لأنني لن أوقع له أبدا".

وتابع "إذا كان برشلونة يريدك، فمن المحتمل أيضا أن ناد آخر بمستوى جيد سيرغب بضمك".

وأضاف "إسبانيول منحني كل شيء وبنسبة 100% لن أرحل، لكن العرض لم يصلني بعد، ولا أعتقد أنني سأتلقاه وهذا أفضل".

وأكمل "لم أقل لجوان جارسيا لا تذهب إلى برشلونة واذهب إلى ناد آخر، كان هذا قراره".

وأنهى حديثه قائلا: "كان من الأفضل أن يرحل جوان جارسيا إلى ناد آخر إذا كان عليه الرحيل، لكن هذا قراره".

ويحتل إسبانيول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع برشلونة وفياريال.