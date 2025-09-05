ناجلسمان: لهذا السبب يجب استدعاء لاعبين بجودة أقل لـ ألمانيا

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 14:49

كتب : FilGoal

جوليان ناجلسمان - مدرب ريد بول لايبزيج

هاجم يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا لاعبيه عقب الهزيمة من سلوفاكيا.

وخسر منتخب ألمانيا من خصمه سلوفاكيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال المدرب الألماني للصحفيين: "باستثناء لاعبين أو ثلاثة مصابين، هؤلاء هم الأفضل من حيث الجودة في ألمانيا، ربما في المرة القادمة علينا استدعاء لاعبين بجودة أقل، لكنهم سيعطون كل شيء على أرض الملعب".

وأضاف "أنا أثق بلاعبيني، لكن أن تكون فقط لاعبا أفضل من خصمك لا يكفي إذا لم تظهر الرغبة والإصرار".

وأنهى حديثه قائلا: "لماذا تعتقد أن فريقا مثل فيسبادن كاد أن يتعادل 2-2 مع بايرن ميونخ؟ ليس لأنه يملك جودة أفضل، بل لأنه أظهر الرغبة".

ثنائية سلوفاكيا سجلها دافيد هانكو في الدقيقة 42 ودافيد ستيرليتش في الدقيقة 55.

الفوز أرسل سلوفاكيا إلى المركز الثاني، وألمانيا إلى ذيل المجموعة في المركز الرابع.

وذلك لأن أيرلندا الشمالية بدأت بالفوز على لوكسمبورج 3-1.

