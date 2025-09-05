أوتامندي: مباراة فنزويلا كانت الرسمية الأخيرة لي في الأرجنتين

أعلن نيكولاس أوتامندي لاعب بنفيكا ومنتخب الأرجنتين أن مباراة فنزويلا كانت الرسمية الأخيرة له في بلاده.

نيكولاس أوتاميندي النادي : بنفيكا الأرجنتين

وفاز منتخب الأرجنتين على منافسه فنزويلا بنتيجة 3-0 في الجولة 17 وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وقال أوتامندي للصحفيين عقب اللقاء: "هذه المباراة كانت الأخيرة لي في بلادي، لذلك كنت أحتاج إلى الفوز بها".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 37 عاما 131 مباراة رفقة التانجو.

وسجل أوتامندي 7 أهداف وصنع 3 آخرين وحصل على 28 بطاقة صفراء.

وتوج أوتامندي ببطولة كأس العالم 2022 بقطر ومرتين كوبا أمريكا ومرة واحدة فيناليسيما.

وكان ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم قد أعلن أيضا أن مباراة فنزويلا هي الأخيرة الرسمية له وسط بلاده.

وأًصبح ميسي خلال تلك المباراة أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم متساويا مع الإكوادوري إيفان هورتادو برصيد 72 مباراة.