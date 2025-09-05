دينامو زغرب يعلن استعارة بن ناصر من ميلان

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 14:13

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان ونابولي

أعلن نادي دينامو زغرب الكرواتي استعارة إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان.

وأغلق السوق في الدوري الإيطالي إلا أن من المسموح بيع اللاعبين فقط.

وأشار النادي إلى أن الإعارة لمدة موسم مع وجود بند أحقية الشراء.

وقضى اللاعب الجزائري الموسم الماضي معارا إلى مارسيليا.

وسعى ميلان للتخلص من لاعبه نظرا لراتبه السنوي الذي يبلغ 4 ملايين يورو.

لدولي الجزائري صاحب الـ 27 عاما انضم لميلان في 2019 قادما من إمبولي وتوج بلقبي كأس السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي.

وخاض بن ناصر مع ميلان 178 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 12 هدفا.

