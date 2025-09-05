سواريز يعتذر عن حادث البصق على مسؤول سياتل ساوندرز

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 14:05

كتب : FilGoal

لويس سواريز - إنتر ميامي - باريس سان جيرمان

اعتذر لويس سواريز لاعب إنتر ميامي عن حادث البصق على أحد أعضاء عناصر الأمن لسياتل ساوندرز.

وتغلب سياتل على فريق إنتر ميامي بثلاثة أهداف دون مقابل بالمباراة النهائية التي أقيمت فجر الاثنين الماضي.

وكتب سواريز عبر حسابه على إنستجرام "أود أن أهنئ فريق سياتل ساوندرز على تتويجه بكأس الدوريات، لكن قبل كل شيء أعتذر عن سلوكي في نهاية المباراة".

وأضاف "كانت لحظة مليئة بالتوتر والإحباط، وفور انتهاء اللقاء حدثت أشياء لم يكن ينبغي أن تحدث، لكن ذلك لا يبرر رد فعلي، كنت مخطئا وأندم على ذلك بصدق".

وتابع "هذه ليست الصورة التي أود أن أُظهرها لا أمام عائلتي التي تعاني بسبب أخطائي، ولا أمام النادي الذي لا يستحق أن يتأثر بشيء كهذا".

وأكمل "أشعر بالسوء حيال ما حدث ولم أرغب أن تفوتني الفرصة للاعتراف بذلك والاعتذار لكل من شعر بالاستياء مما فعلت".

وأتم "نحن نعلم أن الموسم لا يزال طويلا أمامنا، وسنعمل معا لتحقيق النجاحات التي يستحقها هذا النادي وكل جماهيره".

واندلعت أزمة بعد المباراة إذ تشاجر سواريز مع أوبيد فارجاس لاعب سياتل ساوندرز وأمسكه من رقبته.

وتقام كأس الدوريات بلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.

بينما الأدوار النهائية بداية من ربع النهائي تقام بنظام خروج المغلوب.

وكان إنتر ميامي قد سبق له التتويج باللقب في نسخة 2023 على حساب ناشفيل الأمريكي.

