سكالوني: ميسي لن يلعب ضد الإكوادور.. وعلينا أن نستعد عندما تنتهي الانتصارات

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 13:01

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

أكد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن ليونيل ميسي لاعب الفريق لن يخوض مواجهة الإكوادور المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ميسي ثنائية قاد بها الأرجنتين للفوز على فنزويلا بنتيجة 3-0 في الجولة 17 وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وقال سكالوني خلال مؤتمر صحفي: "ميسي لن يسافر إلى الإكوادور لأنه يشعر بالإرهاق، هو يستحق أن يقضي بضعة أيام مع عائلته".

وأضاف "أود أن يتمكن ميسي من لعب مباراة في روزاريو مسقط رأسه".

وأكمل "آمل أن نستمر في تقديم الأداء الجيد وتحقيق النتائج لأطول مدة ممكنة، لكن الأمر صعب جدا، لحسن الحظ نحن نحافظ على المستوى ولدينا ما يلزم للمنافسة والقتال، لكن في مرحلة ما سينتهي طريق الانتصارات وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا دائما أقول إن على الجماهير أن تواصل الدعم، لأن اللاعب الذي يرتدي هذا القميص سيبذل قصارى جهده بغض النظر عن النتائج".

وتعد تلك المباراة الرسمية الأخيرة لميسي في الأرجنتين إذا سيخوض بعد ذلك مع المنتخب مباريات ودية حتى كأس العالم 2026.

وأًصبح ميسي خلال تلك المباراة أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم متساويا مع الإكوادوري إيفان هورتادو برصيد 72 مباراة.

