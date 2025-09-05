طبيب الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول إصابة محمود علاء وموعد عودته
الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 12:34
كتب : هاني العوضي
كشف حسن فاضل طبيب فريق الاتحاد السكندري عن موعد عودة محمود علاء مدافع الفريق من الإصابة التي يعاني منها.
محمود علاء
النادي : الاتحاد السكندري
وقال فاضل لـ FilGoal.com: "محمود علاء يعاني من جزع في وتر العضلة الضامة والتهابات في عضلات البطن السفلية".
وأنهى حديثه قائلا: "اللاعب حاليا في مرحلة التأهل ومن المتوقع عودته بعد شهر".
وكان الاتحاد السكندري قد تعاقد مع مدافع الزمالك السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد فسخ عقده مع نادي السويحلي الليبي.
وسبق لمحمود علاء اللعب لمدة موسم على سبيل الإعارة من الزمالك إلى الاتحاد السكندري.
ولم يلعب المدافع البالغ من العمر 34 عاما مع فريقه خلال الموسم الجاري.
نرشح لكم
مدربه السابق لـ في الجول: لاعب الأهلي الجديد يحتاج الثقة.. ويشبه رجب بكار لن يعود للأهلي إلا بهذه الشروط؟ موسيماني يكشف حقيقة تصريحاته المنتشرة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في عودة موسيماني لقيادة الفريق رسالة وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي وجماهيره لاعبو الإسماعيلي يكشفون لـ في الجول حقيقة أزمة المستحقات وسبب عدم حضور المران زد يعلن تعيين خالد بيبو مديرا للكرة خلفا لـ وليد صلاح الدين خبر في الجول - عقوبات من الإسماعيلي على اللاعبين لرفضهم خوض المران تصفيات كأس العالم - بهدف لاعب الجونة.. مدغشقر تشدد الخناق على غانا بعد تعثرها
أخر الأخبار
برشلونة يفسخ عقد أوريول روميو 6 دقيقة | الدوري الإسباني