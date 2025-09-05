طبيب الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول إصابة محمود علاء وموعد عودته

كشف حسن فاضل طبيب فريق الاتحاد السكندري عن موعد عودة محمود علاء مدافع الفريق من الإصابة التي يعاني منها.

محمود علاء النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وقال فاضل لـ FilGoal.com: "محمود علاء يعاني من جزع في وتر العضلة الضامة والتهابات في عضلات البطن السفلية".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعب حاليا في مرحلة التأهل ومن المتوقع عودته بعد شهر".

وكان الاتحاد السكندري قد تعاقد مع مدافع الزمالك السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد فسخ عقده مع نادي السويحلي الليبي.

وسبق لمحمود علاء اللعب لمدة موسم على سبيل الإعارة من الزمالك إلى الاتحاد السكندري.

ولم يلعب المدافع البالغ من العمر 34 عاما مع فريقه خلال الموسم الجاري.