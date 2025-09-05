زد يعلن تعيين خالد بيبو مديرا للكرة خلفا لـ وليد صلاح الدين

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 12:20

كتب : حامد وجدي

خالد بيبو - الأهلي

أعلن نادي زد تعيين خالد بيبو مديرا للكرة للفريق خلفا لوليد صلاح الدين.

وكان بيبو مديرا للكرة في الأهلي ورحل في أغسطس من العام الماضي.

وعقب رحيل بيبو عن منصبه في الأهلي تولى مهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعيين وليد صلاح الدين منصب مدير الكرة في الفريق.

وعاد المنصب مرة أخرى بعد آخر من شغله وهو خالد بيبو.

يتوقف الدوري المصري في الوقت الحالي وسيعود الأهلي للعب يوم 14 سبتمبر الجاري.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب وذلك يؤدي لإقالة الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

زد خالد بيبو الأهلي وليد صلاح الدين
