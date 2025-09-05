تصفيات كأس العالم - الثلاثيات مستمرة.. البرازيل تنتصر على تشيلي

فاز منتخب البرازيل على منافسه تشيلي في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل إستيفاو ولوكاس باكيتا وبرونو جيماريش أهداف البرازيل.

وانتهت 4 مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم المقبل بثلاثة أهداف دون رد.

وفازت الأرجنتين وكولومبيا والأوروجواي بالنتيجة ذاتها ثم كررتها البرازيل، فيما تعادلت باراجواي وإكوادور بدون أهداف.

وتعتبر هذه المباراة هي الثالثة للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب.

وفاز أنشيلوتي في مباراتين ضد باراوجواي وتشيلي، بينما تعادل مع الإكوادور بدون أهداف.

وارتفع رصيد منتخب البرازيل للنقطة 28 في المركز الثاني في جدول الترتيب.

ويتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب بفارق 10 نقاط عن البرازيل.

وحسم منتخب البرازيل التأهل لكأس العالم 2026 منذ فترة.

المتأهلون من أمريكا الجنوبية

تأهلت منتخبات كولومبيا وأوروجواي وبارجواي لنهائيات كأس العالم 2026 قبل جولة على نهاية تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

ويتأهل أول 6 منتخبات من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية مباشرة للمونديال الذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وبذلك حسمت الأرجنتين والبرازيل والأوروجواي والإكوادور وكولومبيا وباراوجواي التأهل.

فيما سيخوض صاحب المركز السابع مرحلة الملحق العالمي للمنافسة على البطاقات الأخيرة مع بقية القارات.

بطاقة الملحق العالمي

أصبحت بطاقة الملحق معلقة بين فنزويلا التي لم تتأهل من قبل لنهائيات كأس العالم على الإطلاق وبوليفيا.

ويحتل منتخب فنزويلا المركز السابع برصيد 18 نقطة ويستضيف كولومبيا في الجولة الأخيرة.

فيما يستضيف منتخب بوليفيا ضيفه البرازيل في الجولة الأخيرة أيضا وفي رصيده 17 نقطة.

ويحتاج منتخب فنزويلا الفوز أو التعادل لضمان بطاقة الملحق العالمي، فيما يحتاج منتخب بوليفيا للفوز فقط لا غير وخسارة فنزويلا لخطف البطاقة.