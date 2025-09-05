تصفيات كأس العالم - الثلاثيات مستمرة.. البرازيل تنتصر على تشيلي

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 12:11

كتب : FilGoal

برونو جيماريش - البرازيل

فاز منتخب البرازيل على منافسه تشيلي في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل إستيفاو ولوكاس باكيتا وبرونو جيماريش أهداف البرازيل.

وانتهت 4 مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم المقبل بثلاثة أهداف دون رد.

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: نيمار مستبعد لأسباب فنية.. وحان وقت تتويج البرازيل بكأس العالم عكس تصريحات أنشيلوتي.. نيمار: استبعادي من قائمة البرازيل ليس بسبب الإصابة رغم انضمامه لمنتخب البرازيل.. اليوم: النصر يقرر الاستغناء عن بينتو وديتان لمنتخب البرازيل في آسيا شهر أكتوبر المقبل

وفازت الأرجنتين وكولومبيا والأوروجواي بالنتيجة ذاتها ثم كررتها البرازيل، فيما تعادلت باراجواي وإكوادور بدون أهداف.

وتعتبر هذه المباراة هي الثالثة للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب.

وفاز أنشيلوتي في مباراتين ضد باراوجواي وتشيلي، بينما تعادل مع الإكوادور بدون أهداف.

وارتفع رصيد منتخب البرازيل للنقطة 28 في المركز الثاني في جدول الترتيب.

ويتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب بفارق 10 نقاط عن البرازيل.

وحسم منتخب البرازيل التأهل لكأس العالم 2026 منذ فترة.

المتأهلون من أمريكا الجنوبية

تأهلت منتخبات كولومبيا وأوروجواي وبارجواي لنهائيات كأس العالم 2026 قبل جولة على نهاية تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

ويتأهل أول 6 منتخبات من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية مباشرة للمونديال الذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وبذلك حسمت الأرجنتين والبرازيل والأوروجواي والإكوادور وكولومبيا وباراوجواي التأهل.

فيما سيخوض صاحب المركز السابع مرحلة الملحق العالمي للمنافسة على البطاقات الأخيرة مع بقية القارات.

بطاقة الملحق العالمي

أصبحت بطاقة الملحق معلقة بين فنزويلا التي لم تتأهل من قبل لنهائيات كأس العالم على الإطلاق وبوليفيا.

ويحتل منتخب فنزويلا المركز السابع برصيد 18 نقطة ويستضيف كولومبيا في الجولة الأخيرة.

فيما يستضيف منتخب بوليفيا ضيفه البرازيل في الجولة الأخيرة أيضا وفي رصيده 17 نقطة.

ويحتاج منتخب فنزويلا الفوز أو التعادل لضمان بطاقة الملحق العالمي، فيما يحتاج منتخب بوليفيا للفوز فقط لا غير وخسارة فنزويلا لخطف البطاقة.

البرزايل برونو جيماريش تشيلي الأرجنتين
نرشح لكم
أنشيلوتي يستدعي أندرياس بيريرا لـ منتخب البرازيل قبل لقاء بوليفيا رسالة من ميسي لجمهور الأرجنتين أوتامندي: مباراة فنزويلا كانت الرسمية الأخيرة لي في الأرجنتين سواريز يعتذر عن حادث البصق على مسؤول سياتل ساوندرز سكالوني: ميسي لن يلعب ضد الإكوادور.. وعلينا أن نستعد عندما تنتهي الانتصارات 3 دفعة واحدة.. كولومبيا وأوروجواي وباراجواي إلى كأس العالم 2026 ميسي: لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم أخرى ولكن لا يزال هناك بقية.. ميسي يودع جماهير الأرجنتين بثنائية في الفوز على فنزويلا
أخر الأخبار
مجموعة مصر – بمشاركة سيمبوري وبلاتي.. بوركينا فاسو تكتسح جيبوتي بخماسية 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - فيريرا يصحح أخطاء دجلة ويرفع الحمل البدني تحضيرا لـ المصري 16 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - بمشاركة ماييلي.. الكونغو الديمقراطية تضمن الصدارة برباعية ضد جنوب السودان 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل منتخب مصر - صلاح ومرموش يقودان الهجوم أمام إثيوبيا.. وزيزو أساسي 37 دقيقة | الكرة المصرية
أنشيلوتي يستدعي أندرياس بيريرا لـ منتخب البرازيل قبل لقاء بوليفيا 39 دقيقة | أمريكا
الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد 50 دقيقة | الكرة المصرية
مدربه السابق لـ في الجول: لاعب الأهلي الجديد يحتاج الثقة.. ويشبه رجب بكار ساعة | الكرة المصرية
برشلونة يفسخ عقد أوريول روميو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512800/تصفيات-كأس-العالم-الثلاثيات-مستمرة-البرازيل-تنتصر-على-تشيلي