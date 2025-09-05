لن نكون الضلع الثالث.. حالة تجعل مصر تحسم أحد مركزي مجموعتها بتصفيات كأس العالم

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 11:08

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأول

يسعى منتخب مصر لحسم المركز المؤهل بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهة منافسه إثيوبيا في المباراة التي ستجمعهما الليلة في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبل.

ويتصدر منتخب مصر جدول الترتيب برصيد 16 نقطة ويأتي خلفه مباشرة بوركينا فاسو برصيد 11 نقطة.

وتعادل منتخب سيراليون ضد غينيا بيساو الخميس الماضي بهدف لكل فريق في الجولة ذاتها.

ولذلك أصبح رصيد سيراليون 9 نقاط في المركز الثالث ثم غينيا بيساو في المركز الرابع بـ 7 نقاط.

وفي حالة تمكن منتخب مصر من الفوز الليلة على إثيوبيا فسيحسم أحد مركزي الأول أو الثاني بعد الوصول للنقطة 19.

وتعد النقطة 18 وقتها هو العدد الأقصى الذي من الممكن منتخب سيراليون الوصول له في حال انتصاره في الـ 3 مواجهات المقبلة.

والصدارة تعني التأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم والمركز الثاني يجعل صاحبه يخوض الملحق المؤهل لكأس العالم.

