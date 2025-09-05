مواعيد مباريات الجمعة 5 سبتمبر.. مصر في تصفيات إفريقيا بكأس العالم وبوركينا ضد جيبوتي

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 10:47

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه إثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكذلك يواجه منتخب بوركينا فاسو خصمه جيبوتي.

وينافس منتخب بوركينا فاسو الطرف الآخر مصر في صراع التأهل المباشر لكأس العالم المقبل.

أخبار متعلقة:
تشكيل منتخب مصر المتوقع - حيرة في قلب الدفاع ضد إثيوبيا.. ووسط وهجوم ناري مصدر من اتحاد الطائرة يوضح سبب استبعاد دولا من منتخب مصر قبل بطولة العالم مران منتخب مصر - ختام الاستعدادات للقاء إثيوبيا في حضور وزير الثقافة مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

مصر × إثيوبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة على قناة أون سبورت وإس إس سي سبورتس.

جيبوتي × بوركينا فاسو.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قنوات إس إس سي سبورتس.

السنغال × السودان.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قنوات إس إس سي سبورتس.

المغرب × النيجر.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قنوات إس إس سي سبورتس.

تصفيات كأس العالم - أوروبا

إيطاليا × إستونيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قنوات بي إن سبورتس 2.

أوكرانيا × فرنسا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قنوات بي إن سبورتس 1.

مصر إثيوبيا تصفيات كأس العالم بوركينا فاسو
نرشح لكم
طبيب الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول إصابة محمود علاء وموعد عودته زد يعلن تعيين خالد بيبو مديرا للكرة خلفا لـ وليد صلاح الدين للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 لن نكون الضلع الثالث.. حالة تجعل مصر تحسم أحد مركزي مجموعتها بتصفيات كأس العالم خبر في الجول - عقوبات من الإسماعيلي على اللاعبين لرفضهم خوض المران خبر في الجول - طارق سليمان ينضم لـ البدري في أهلي طرابلس الليبي الزمالك يواجه النجوم وديا استعدادا للقاء المصري من أجل كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يعلن مواجهة منتخب مصر للشباب وديا
أخر الأخبار
جواو بيدرو: إستيفاو من لاعب كرة القدم الشوارع.. وسيصبح مثل فينيسيوس 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
بارما: رفضنا عرض نيوكاسل لضم ليوني أعلى من ليفربول 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائد إسبانيول: لن أنضم إلى برشلونة أبدا وآمل ألا أتلقى أي عرض منه ساعة | الدوري الإسباني
ناجلسمان: لهذا السبب يجب استدعاء لاعبين بجودة أقل لـ ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
أوتامندي: مباراة فنزويلا كانت الرسمية الأخيرة لي في الأرجنتين ساعة | أمريكا
دينامو زغرب يعلن استعارة بن ناصر من ميلان 2 ساعة | ميركاتو
سواريز يعتذر عن حادث البصق على مسؤول سياتل ساوندرز 2 ساعة | أمريكا
سكالوني: ميسي لن يلعب ضد الإكوادور.. وعلينا أن نستعد عندما تنتهي الانتصارات 3 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512797/مواعيد-مباريات-الجمعة-5-سبتمبر-مصر-في-تصفيات-إفريقيا-بكأس-العالم-وبوركينا-ضد-جيبوتي