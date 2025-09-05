مواعيد مباريات الجمعة 5 سبتمبر.. مصر في تصفيات إفريقيا بكأس العالم وبوركينا ضد جيبوتي

يستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه إثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكذلك يواجه منتخب بوركينا فاسو خصمه جيبوتي.

وينافس منتخب بوركينا فاسو الطرف الآخر مصر في صراع التأهل المباشر لكأس العالم المقبل.

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

مصر × إثيوبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة على قناة أون سبورت وإس إس سي سبورتس.

جيبوتي × بوركينا فاسو.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قنوات إس إس سي سبورتس.

السنغال × السودان.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قنوات إس إس سي سبورتس.

المغرب × النيجر.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قنوات إس إس سي سبورتس.

تصفيات كأس العالم - أوروبا

إيطاليا × إستونيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قنوات بي إن سبورتس 2.

أوكرانيا × فرنسا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قنوات بي إن سبورتس 1.