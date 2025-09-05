3 دفعة واحدة.. كولومبيا وأوروجواي وباراجواي إلى كأس العالم 2026

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 05:32

كتب : إسلام أحمد

لويس دياز - جيمس رودريجز

تأهلت منتخبات كولومبيا وأوروجواي وبارجواي لنهائيات كأس العالم 2026 قبل جولة على نهاية تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

ويتأهل أول 6 منتخبات من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية مباشرة للمونديال الذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

فيما سيخوض صاحب المركز السابع مرحلة الملحق العالمي للمنافسة على البطاقات الأخيرة مع بقية القارات.

وانتصر منتخب أوروجواي على بيرو بنتيجة 3-0 بفضل أهداف رودريجو أجييري وجيورجان دي أراسكايتا وفيديريكو فييناس.

الثلاثية قادت أوروجواي للمركز الثالث بشكل مؤقت برصيد 27 نقطة.

فيما احتل منتخب بيرو المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

وفي كولومبيا انتصر اللوس كافيتيروس بنتيجة 3-0 على بوليفيا بفضل أهداف جيمس رودريجيز وجون كوردوبا وخوان فيرناندو كوينتيرو.

الفوز رفع رصيد كولومبيا للنقطة الـ 25 ظل بها في المركز الخامس.

وتعادل منتخب باراجواي سلبيا مع الإكوادور المتأهل من الجولة الماضية وتأهل أيضا للمونديال بعدما رفع رصيده لـ 25 نقطة في المركز السادس.

بطاقة الملحق العالمي

أصبحت بطاقة الملحق معلقة بين فنزويلا التي لم تتأهل من قبل لنهائيات كأس العالم على الإطلاق وبوليفيا.

ويحتل منتخب فنزويلا المركز السابع برصيد 18 نقطة ويستضيف كولومبيا في الجولة الأخيرة.

فيما يستضيف منتخب بوليفيا ضيفه البرازيل في الجولة الأخيرة أيضا وفي رصيده 17 نقطة.

ويحتاج منتخب فنزويلا الفوز أو التعادل لضمان بطاقة الملحق العالمي، فيما يحتاج منتخب بوليفيا للفوز فقط لا غير وخسارة فنزويلا لخطف البطاقة.

كولومبيا في كأس العالم

يعود منتخب كولومبيا لكأس العالم بعد غياب في نسخة 2022.

وتأهل المنتخب المُلقب بـ "لوس كافيتيروس" للنهائيات للمرة السابعة في تاريخه.

ويظل أفضل إنجاز هو الوصول لربع نهائي كأس العالم 2014 والتي أقيمت في البرازيل.

A smartphone displaying five Colombia National Team soccer players in yellow jerseys, including visible numbers 7 and 10. The screen shows text reading

أوروجواي في كأس العالم

سيكون ذلك الظهور رقم 15 للمنتخب المُلقب بـ "السيلستي" والخامس على التوالي.

أول بطل للعالم في 1930 وبطل كأس العالم 1950 في ملعب ماركانا سيتأهل للمشاركة في كأس العالم 2026 قبل أن يستضيف افتتاح نسخة 2030 بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق المونديال من أرض أوروجواي.

وودع منتخب أوروجواي نهائيات كأس العالم 2022 من دور المجموعات.

A smartphone displaying a screen with five soccer players in blue and white jerseys, including visible numbers like 15. The background is blue with text reading

باراجواي في كأس العالم

عودة بعد غياب 16 عاما، منتخب باراجواي والمُلقب بـ "الألبيروخا" يتأهل للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ 2010.

في جنوب إفريقيا كسر منتخب باراجواي عقدة دور الـ 16 وتأهل لربع النهائي للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.

لكنه اصطدم بواقع مرير وغياب 16 عاما انتهى على يد جوستافو ألفارو المدير الفني الذي قاد باراجواي للعودة وسط كبار العالم من جديد.

A smartphone displaying a digital image of the Paraguay national soccer team in red and white striped jerseys. The screen shows multiple players smiling and posing together. Surrounding the phone are a bowl of soup, a flag of Paraguay, match tickets, and a trophy resembling the FIFA World Cup. Text on the phone screen reads

وإليكم قائمة المتأهلين الـ 16 حتى الآن

أمريكا الشمالية: أمريكا – المكسيك – كندا

أوقيانوسيا: نيوزيلاندا

آسيا: اليابان - إيران – أوزبكستان – كوريا الجنوبية – الأردن – أستراليا

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين – البرازيل – الإكوادور – كولومبيا – باراجواي - أوروجواي

كولومبيا باراجواي أوروجواي تصفيات كأس العالم ملاعب كأس العالم 2026
