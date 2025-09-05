ميسي: لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم أخرى ولكن

ألمح ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لإمكانية عدم المشاركة في كأس العالم 2026.

وسجل ميسي ثنائية قاد بها الأرجنتين للفوز على فنزويلا بنتيجة 3-0 في الجولة 17 وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وقال ميسي عقب نهاية اللقاء: "هناك الكثير من المشاعر، مررت بالكثير من الأشياء في الملعب، دائما أشهر بالسعادة للعب للأرجنتين من أجل شعبنا".

وأضاف "استمتعنا بمباراة تلو الأخرى لسنوات عديدة، أنا سعيد للغاية، وأن أنهي ذلك بهذه الطريقة فهذا ما حلمت به دائما".

وأردف "أحب برشلونة كثيرا وكان حلمي أن ألعب هنا أيضا، اليوم كان آخر لقاء لنا هنا، أشعر أنني بأخير وسأستمتع بذلك".

وعن خوض كأس العالم 2026 قال: "لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم أخرى، الأمر الأكثر منطقية أنه لن يحدث، لكننا هنا، سأرى ماذا سيحدث يوما تلو الآخر، ومباراة وراء مباراة، هذا العام خضت مباريات عديدة والكثير من المتابعات، والآن غبت بضعة أيام وعدت وأشعر بالسوء مجددا".

وتابع "لحسن حظي أنني قادر على خوض 3 مباريات متتالية، هذا كل ما في الأمر، سأسير يوما تلو الآخر".

وواصل "الأمر الواضح بالنسبة لي هو أنني حققت النقاط هنا، وعليّ أن أكون صادقا مع نفسي، عندما أشعر أنني بحالة جيدة أستمتع بذلك، وإذا لم أشعر بذلك لن أود أن أكون هنا، سنرى".

وردا على سؤال هل هذا يعني أنك اتخذت قرارك بعدم المشاركة في كأس العالم المقبلة، أجاب قائلا: "لا، هذا ليس ما أقوله، باق 9 أشهر وهذا كثير، سننهي الموسم بنهاية العام ثم سأخوض الفترة التحضيرية وسيكون هناك 6 أشهر متبقية".

وأتم "سأرى كيف أشعر وآمل أن أخوض فترة تحضيرية جيدة، وآمل إنهاء الدوري الأمريكي بطريقة جيدة وأحقق هدفي بالتتويج باللقب ثم أصبح مستعدا".

وتعد تلك المباراة الرسمية الأخيرة لميسي في الأرجنتين إذا سيخوض بعد ذلك مع المنتخب مباريات ودية حتى كأس العالم 2026.

وأًصبح ميسي خلال تلك المباراة أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم متساويا مع الإكوادوري إيفان هورتادو برصيد 72 مباراة.

