لا يزال هناك بقية.. ميسي يودع جماهير الأرجنتين بثنائية في الفوز على فنزويلا

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 04:39

كتب : إسلام أحمد

ليونيل ميسي - الأرجنتين - فنزويلا

ودع ليونيل ميسي جماهير الأرجنتين في مباراته الرسمية الأخيرة وسط أنصاره بتسجيل هدفين ضد فنزويلا في الفوز بنتيجة 3-0 في الجولة 17 من تصفيات كأس العالم 2026.

وتعد تلك المباراة الرسمية الأخيرة لميسي في الأرجنتين إذا سيخوض بعد ذلك مع المنتخب مباريات ودية حتى كأس العالم 2026.

وأًصبح ميسي خلال تلك المباراة أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم متساويا مع الإكوادوري إيفان هورتادو برصيد 72 مباراة.

ورغم أن ميسي ظهر متأثرا وباكيا خلال الإحماء في وسط ملعب مونيمونتال معقل الأرجنتين إلا أنه رسم البسمة على وجوه الجميع بفضل هدفيه.

ودخل ميسي الملعب رفقة أبنائه الثلاثة خلال السماع للنشيد الوطني الأرجنتيني حيث ظهر هادئا قبل انطلاق المباراة.

وتألق رافائيل رومو حارس فنزويلا في بداية اللقاء ومنع فرصة لخوليان ألفاريز في الدقيقة 5.

وسجل بعدها بدقيقة كريستيان روميرو هدفا ألغي بداعي التسلل.

وقبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل ميسي الهدف الأول في اللقاء بتسديدة ساقطة من فوق الحارس والمدافعين بعد تمريرة ألفاريز.

شوط أول انتهى والجمهور يهتف باسم أسطورته بعد هدفه الرائع.

في الشوط الثاني منع رومو في الدقيقة 60 فرصة محققة لميسي.

وسجل البديل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني برأسية بعد عرضية نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 76، هدف بدأ من ميسي بعد تمريرة سريعة صوب جونزاليس.

وبعد 4 دقائق سجل ميسي بنفسه الهدف الثالث للأرجنتين والثاني له بعد عرضية أرضية من ألمادا حوّلها في الشباك بسهولة.

وأضاف ميسي هدفا في الدقيقة 88 لكن ألغي بداعي التسلل لينتهي اللقاء بهتافات "ميسي.. ميسي.. ميسي".

