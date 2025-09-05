كونميبول يقصي إنديبندينتي من كوبا سود أمريكانا بسبب أحداث الشغب

أصدرت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) قراراتها بشأن مباراة إنديبندينتي الأرجنتيني وأونيفرسيداد دي تشيلي في كوبا سود أمريكانا.

وشهدت المباراة أحداثا عنيفة بين جماهير الفريقين ما انتهى بإلغائها بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني على ملعب الفريق الأرجنتيني.

وجاءت القرارات بإقصاء إنديبندينتي الأرجنتيني وتأهل أونيفرسيداد دي تشيلي لربع نهائي كوبا سود أمريكانا 2025.

وبذلك سيواجه الفريق التشيلي خصمه أليانزا ليما البيروفي في ربع النهائي يومي 18 و25 سبتمبر الجاري.

العقوبات أيضا طالت الجماهير إذ سيخوض كل فريق منهما 7 مباريات على أرضه بدون جماهير و7 خارج أرضه بدون جماهيره.

كما تم تغريم الفريق الأرجنتيني 250 ألف دولار والفريق الأرجنتيني 270 ألف دولار.

وألقى مسؤولو الفريق الأرجنتيني باللوم على جمهور الفريق التشيلي في بدء الشجار.

كما أعلن النادي حظر 25 مشجعا من حضور مباريات النادي مدى الحياة.

فيما تسائل النادي التشيلي آنذاك عن غياب وضعف الحضور الأمني خلال الاشتباكات.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق مما يعني تأهل فريق أونيفرسيداد التشيلي، قبل أن يخرج مشجعو الفريق قبل نهاية الشوط الأول بتكسير وإلقاء المقاعد على جماهير إنديبندينتي أصحاب الأرض.