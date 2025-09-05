انتهت تصفيات كأس العالم - الأرجنتين (3)-(0) فنزويلا.. رسمية ميسي الأخيرة في بلاد الفضة

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 02:21

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا في الجولة 17 من تصفيات كأس العالم 2026.

وستكون تلك المباراة الرسمية الأخيرة التي يخوضها ليونيل ميسي في الأرجنتين.

وربما ستكون تلك آخر مباراة رسمية لميسي سيخوضها على أرض الأرجنتين، إذ أعلن الاتحاد الأرجنتيني في وقت سابق أن التانجو سيخوض 4 مباريات ودية شهري أكتوبر ونوفمبر خارج البلاد.

وسيتبقى التوقف الدولي لشهر مارس 2026 وحينها سيخوض منتخب الأرجنتين وديتين وفقا للوضع الحالي قبل المشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا والتي ربما ستمثل نهاية مشوار ميسي مع التانجو.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائيات كأس العالم 2026 إذ يتصدر الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق 10 نقاط عن الإكوادور والبرازيل.

فيما يحتل منتخب فنزويلا المركز السابع برصيد 18 نقطة وهو المؤهل للملحق العالمي قبل جولتين على النهاية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

==

انتهت.. الأرجنتين تفوز 3-0

ق 80: جووووول الثااالث.. ميسي يحول عرضية ألمادا في الشباك بكل سهولة

ق 76: جوووول الثاااني.. لاوتارو يضيف الهدف الثاني برأسية محولا العرضية في الشباك.

ق 60: الحارس يتصدى ببراعة لفرصة ميسي من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: رومو حارس فنزويلا يمنع فرصة ألمادا ببراعة.

ق 39: جوووووول ميسي يسجل الأول بتسديدة رائعة "لوب" من فوق المدافعين والحارس بعد تمريرة ألفاريز

ق 5: هدف غير محتسب برأسية كريستيان روميرو بسبب التسلل.

ق 4: عرضية أرضية وتسديدة ألفاريز يمنعها الحارس ويحولها لركنية.

بداية اللقاء

ميسي رفقة ابناءه الثلاثة خلال عزف النشيد الوطني للأرجنتين في ملعب مونيمونتال.

ليونيل ميسي الأرجنتين تصفيات كأس العالم 2026
