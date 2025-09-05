انتهت تصفيات كأس العالم - الأرجنتين (3)-(0) فنزويلا.. رسمية ميسي الأخيرة في بلاد الفضة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا في الجولة 17 من تصفيات كأس العالم 2026.

وستكون تلك المباراة الرسمية الأخيرة التي يخوضها ليونيل ميسي في الأرجنتين.

وربما ستكون تلك آخر مباراة رسمية لميسي سيخوضها على أرض الأرجنتين، إذ أعلن الاتحاد الأرجنتيني في وقت سابق أن التانجو سيخوض 4 مباريات ودية شهري أكتوبر ونوفمبر خارج البلاد.

وسيتبقى التوقف الدولي لشهر مارس 2026 وحينها سيخوض منتخب الأرجنتين وديتين وفقا للوضع الحالي قبل المشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا والتي ربما ستمثل نهاية مشوار ميسي مع التانجو.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائيات كأس العالم 2026 إذ يتصدر الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق 10 نقاط عن الإكوادور والبرازيل.

فيما يحتل منتخب فنزويلا المركز السابع برصيد 18 نقطة وهو المؤهل للملحق العالمي قبل جولتين على النهاية.

انتهت.. الأرجنتين تفوز 3-0

ق 80: جووووول الثااالث.. ميسي يحول عرضية ألمادا في الشباك بكل سهولة

¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Lautaro aparece en la primera y el Toro no perdona 🐂 21' ST | 🇦🇷 ARGENTINA 2 - 0 VENEZUELA 🇻🇪 🇦🇷 #ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/EcJFtmETH2 — telefe (@telefe) September 5, 2025

ق 76: جوووول الثاااني.. لاوتارو يضيف الهدف الثاني برأسية محولا العرضية في الشباك.

ق 60: الحارس يتصدى ببراعة لفرصة ميسي من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: رومو حارس فنزويلا يمنع فرصة ألمادا ببراعة.

¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Una caricia de Paredes, el pase de Julián y una definición de Messi para cerrar el estadio 🏟️ 39' PT | 🇦🇷 ARGENTINA 1 - 0 VENEZUELA 🇻🇪 #ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/lndX1BThvR — telefe (@telefe) September 5, 2025

ق 39: جوووووول ميسي يسجل الأول بتسديدة رائعة "لوب" من فوق المدافعين والحارس بعد تمريرة ألفاريز

ق 5: هدف غير محتسب برأسية كريستيان روميرو بسبب التسلل.

ق 4: عرضية أرضية وتسديدة ألفاريز يمنعها الحارس ويحولها لركنية.

بداية اللقاء

¡Oh oh oh! 🗣️ Suena el Himno Nacional Argentina en el último concierto de Leo de local y la emoción es total 🥺 🇦🇷 ARGENTINA - VENEZUELA 🇻🇪#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/oAJe4PO9Sv — telefe (@telefe) September 4, 2025

ميسي رفقة ابناءه الثلاثة خلال عزف النشيد الوطني للأرجنتين في ملعب مونيمونتال.