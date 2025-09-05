هل تُحل أزمة حمزة علاء قبل نهاية التوقف الدولي؟ مدافع بورتيمونينسي يتحول لحارس مرمى

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 02:14

كتب : FilGoal

جاريليسوم

حل البرازيلي جاريليسوم أزمة وقع فيها فريقه بورتيمونينسي في ظل غياب حمزة علاء حارس مرمى الفريق لعدم قيده.

حمزة علاء

النادي : بورتيمونينسي

بورتيمونينسي

ويشارك بورتيمونينسي في الدرجة الثانية من الدوري البرتغالي وواجه منذ أيام فريق بنفيكا الثاني وانتصر بنتيجة 2-1.

اللقاء جذب الأنظار لسبب وهو طرد حارسي الفريق في الشوط الأول، إذ أشهر الحكم بطاقة حمراء لسيباستيان كوبياس بسبب ارتكاب خطأ.

ثم اتبعه بطرد البديل دوجلاس فريدريتش بسبب مسك الكرة من خارج منطقة الجزاء.

واضطر المدرب للاعتماد على جاريليسوم كحارس مرمى قبل نهاية الشوط الأول.

وتصدى المدافع الحارس لأكثر من فرصة محققة وفاز بجائزة رجل المباراة في النهاية بعدما قاد فريقه للفوز 2-1.

الفوز رفع رصيد الفريق لـ 7 نقاط من 4 مباريات في المركز السابع من الدرجة الثانية البرتغالية.

وسيكون على النادي ضرورة حل أزمة قيد حمزة علاء من أجل مشاركته في المباراة المقبلة بعد العودة من التوقف الدولي ضد سبورتنج لشبونة الثاني.

وسبق أن كشف إسلام الشحات وكيل أعمال حمزة علاء حارس نادي بورتيمونينسي البرتغالي، مستجدات حصول اللاعب على رخصة العمل في البرتغال.

وقال إسلام الشحات لـFilGoal.com: "حمزة علاء على ذمة نادي بورتيمونينسي ومقيد في قائمة الفريق لكنه ينتظر استخراج رخصة العمل ليستطيع اللعب".

وأضاف "استخراج الرخصة يستوجب اعتماد بعض الأوراق في السفارة البرتغالية في مصر، ونحن ننتظر وصول الأوراق إلى مصر فعلا خلال أيام لاعتمادها من السفارة. الأمر نفسه ينطبق على عمر فايد مع أروكا".

وانضم حمزة علاء إلى بورتيمونينسي مطلع يوليو الجاري في صفقة انتقال حر.

حمزة علاء انتقل إلى بورتيمونينسي بتعاقد لمدة موسمين حتى صيف 2027.

وكان حمزة علاء رحل عن الأهلي بنهاية الدوري الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الأحمر.

وشارك حمزة علاء مع منتخب مصر في أولمبياد باريس وحصل مع الفراعنة على المركز الرابع.

جاريليسوم حمزة علاء بورتيمونينسي
