بسبب بطاقة صفراء.. إيقاف نجم فلامنجو 12 مباراة في الدوري البرازيلي

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 01:43

كتب : إسلام أحمد

برونو هنريكي - فلامنجو البرازيلي - كأس العالم للأندية

قررت المحكمة العليا البرازيلية تقرر إيقاف برونو هنريكي لاعب فلامنجو 12 مباراة وتغريمه 60 ألف ريال برازيلي (11 ألف دولار).

ويأتي ذلك بسبب تحصل اللاعب على بطاقة صفراء بشكل متعمد لتحقيق ربحا من مواقع المراهنات.

ويمكن لهداف فلامنجو الاستئناف على القرار لتقليصه بعد مرور مباراتين على الإيقاف.

ماذا حدث؟

وجهت للاعب في نوفمبر 2023 تهمة الاحتيال الرياضي والمساهمة في تزوير النتائج.

وكان برونو قد وعد شقيقه وأقاربه بالحصول على بطاقة صفراء ضد سانتوس وهو ما حدث بالفعل في الثواني الأخيرة من اللقاء لكن اعتراضه على قرار الحكم تسبب في طرده.

وبسبب ذلك جذبت الرهانات التي وضعها واندر شقيق برونو وزوجته وابن عمه وأصدقاؤه انتباه شركات المراهنات التي فوجئت بقيمة البطاقة الصفراء التي حصل عليها اللاعب.

ويتصدر فلامنجو حاليا ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 47 نقطة بفارق 3 نقاط عن كروزيرو الوصيف.

وفي حال طُبقت العقوبة على اللاعب سيعود لخوض المباريات المحلية يوم 12 ديسمبر المقبل ضد براحانتينو.

وخوض برونو 40 مباراة هذا الموسم سجل 9 أهداف وصنع 3 في جميع المسابقات.

