الرسمية الأخيرة؟ ميسي أساسي في تشكيل الأرجنتين ضد فنزويلا بتصفيات كأس العالم

يبدأ ليونيل ميسي أساسيا في تشكيل منتخب الأرجنتين في مباراة ربما ستكون الرسمية له في بلاده ووسط جمهوره بقميص منتخب التانجو ضد فنزويلا.

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين التشكيل لمواجهة فنزويلا في الجولة 17 وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب الأرجنتين سلفا للمونديال وضمن الصدارة برصيد 35 نقطة قبل جولتين على النهاية.

وشهد اللقاء أيضا الظهور الأول الأساسي لفرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد الجديد والبالغ 18 عاما.

وجاء تشكيل الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ناهول مولينا – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتاميندي – ماركوس أكونيا

الوسط: فرانكو ماستانتونو – رودريجو دي بول – لياندرو باريديس

الهجوم: تياجو ألمادا – خوليان ألفاريز – ليونيل ميسي

وستقام المباراة في الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب مونيمونتال في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس.

وربما ستكون تلك آخر مباراة رسمية لميسي سيخوضها على أرض الأرجنتين، إذ أعلن الاتحاد الأرجنتيني في وقت سابق أن التانجو سيخوض 4 مباريات ودية شهري أكتوبر ونوفمبر خارج البلاد.

وسيتبقى التوقف الدولي لشهر مارس 2026 وحينها سيخوض منتخب الأرجنتين وديتين وفقا للوضع الحالي قبل المشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا والتي ربما ستمثل نهاية مشوار ميسي مع التانجو.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائيات كأس العالم 2026 إذ يتصدر الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق 10 نقاط عن الإكوادور والبرازيل.

فيما يحتل منتخب فنزويلا المركز السابع برصيد 18 نقطة وهو المؤهل للملحق العالمي قبل جولتين على النهاية.