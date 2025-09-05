تصفيات كأس العالم - سلوفاكيا تصعق ألمانيا.. وسداسية بلجيكية

تعرض منتخب ألمانيا لخسارة مفاجئة على يد مضيفه منتخب سلوفاكيا بهدفين دون رد.

جاء ذلك في افتتاح منافسات المجموعة الأولى لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ثنائية سلوفاكيا سجلها دافيد هانكو في الدقيقة 42 ودافيد ستيرليتش في الدقيقة 55.

الفوز أرسل سلوفاكيا إلى المركز الثاني، وألمانيا إلى ذيل المجموعة في المركز الرابع.

وذلك لأن أيرلندا الشمالية بدأت بالفوز على لوكسمبورج 3-1.

على الجانب الآخر ضربت بلجيكا مضيفتها ليشتنشتاين بستة أهداف دون رد.

الحفل بدأ بهدف ماكسيم دي كويبر في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 46 أضاف يوري تيليمانس الهدف الثاني.

وعاد دي كويبر وصنع الثالث في الدقيقة 60، الذي سجله أرثر ثياتي.

بينما سجل كيفن دي بروين الرابع في الدقيقة 62، بعد تمريرة من هانز فاناكين.

وعاد تيليمانس وسجل الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وأخيرا سجل ماليك فوفانا سادس وآخر الأهداف في الدقيقة 91.

النتيجة رفعت رصيد بلجيكا إلى 7 نقاط من 3 مباريات في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن مقدونيا الشمالية التي لعبت مباراة أكثر، وويلز المتصدرة التي لعبت مباراتين أكثر.

ويتأهل المتصدر مباشرة إلى كأس العالم، بينما يذهب الثاني إلى الملحق.