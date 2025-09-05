تصفيات كأس العالم - سلوفاكيا تصعق ألمانيا.. وسداسية بلجيكية

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 01:13

كتب : FilGoal

سلوفاكيا 2-0 ألمانيا

تعرض منتخب ألمانيا لخسارة مفاجئة على يد مضيفه منتخب سلوفاكيا بهدفين دون رد.

جاء ذلك في افتتاح منافسات المجموعة الأولى لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ثنائية سلوفاكيا سجلها دافيد هانكو في الدقيقة 42 ودافيد ستيرليتش في الدقيقة 55.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - التشكيل الإنجليزي لا يكفي.. هولندا تتعادل مع بولندا تصفيات كأس العالم - تألق عمورة وبونجاح يقود الجزائر لتخطي بوتسوانا بالثلاثة تصفيات كأس العالم – الكاميرون تضغط على كاب فيردي بـ 3 أهداف ضد إسواتيني تصفيات كأس العالم - إسبانيا تضرب بلغاريا بثلاثية.. وجنون تركيا وجورجيا

الفوز أرسل سلوفاكيا إلى المركز الثاني، وألمانيا إلى ذيل المجموعة في المركز الرابع.

وذلك لأن أيرلندا الشمالية بدأت بالفوز على لوكسمبورج 3-1.

على الجانب الآخر ضربت بلجيكا مضيفتها ليشتنشتاين بستة أهداف دون رد.

الحفل بدأ بهدف ماكسيم دي كويبر في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 46 أضاف يوري تيليمانس الهدف الثاني.

وعاد دي كويبر وصنع الثالث في الدقيقة 60، الذي سجله أرثر ثياتي.

بينما سجل كيفن دي بروين الرابع في الدقيقة 62، بعد تمريرة من هانز فاناكين.

وعاد تيليمانس وسجل الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وأخيرا سجل ماليك فوفانا سادس وآخر الأهداف في الدقيقة 91.

النتيجة رفعت رصيد بلجيكا إلى 7 نقاط من 3 مباريات في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن مقدونيا الشمالية التي لعبت مباراة أكثر، وويلز المتصدرة التي لعبت مباراتين أكثر.

ويتأهل المتصدر مباشرة إلى كأس العالم، بينما يذهب الثاني إلى الملحق.

سلوفاكيا ألمانيا بلجيكا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
هل تُحل أزمة حمزة علاء قبل نهاية التوقف الدولي؟ مدافع بورتيمونينسي يتحول لحارس مرمى تصفيات كأس العالم - إسبانيا تضرب بلغاريا بثلاثية.. وجنون تركيا وجورجيا تصفيات كأس العالم - التشكيل الإنجليزي لا يكفي.. هولندا تتعادل مع بولندا مبابي: على الأريكة يعتقدون أننا يجب أن نلعب أكثر لأننا نجني الكثير من المال من أجل أوروبا.. تحديد موعد دربي مدريد على رأسهم مبابي.. أثر ألونسو على المرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد بعد قرابة ربع قرن.. دانييل ليفي يترك رئاسة توتنام موناكو يضم بوجبا إلى قائمته الأوروبية.. وموعد عودته المتوقع
أخر الأخبار
3 دفعة واحدة.. كولومبيا وأوروجواي وباراجواي إلى كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
ميسي: لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم أخرى ولكن ساعة | أمريكا
لا يزال هناك بقية.. ميسي يودع جماهير الأرجنتين بثنائية في الفوز على فنزويلا ساعة | أمريكا
كونميبول يقصي إنديبندينتي من كوبا سود أمريكانا بسبب أحداث الشغب 3 ساعة | أمريكا
انتهت تصفيات كأس العالم - الأرجنتين (3)-(0) فنزويلا.. رسمية ميسي الأخيرة في بلاد الفضة 4 ساعة | أمريكا
هل تُحل أزمة حمزة علاء قبل نهاية التوقف الدولي؟ مدافع بورتيمونينسي يتحول لحارس مرمى 4 ساعة | المحترفون
دوري المحترفين – طرد حارسي الداخلية وانتصار المنصورة وبترول أسيوط 4 ساعة | القسم الثاني
بسبب بطاقة صفراء.. إيقاف نجم فلامنجو 12 مباراة في الدوري البرازيلي 4 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512787/تصفيات-كأس-العالم-سلوفاكيا-تصعق-ألمانيا-وسداسية-بلجيكية