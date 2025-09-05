تشكيل منتخب مصر المتوقع - حيرة في قلب الدفاع ضد إثيوبيا.. ووسط وهجوم ناري

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 01:08

كتب : محمد جمال

حسام حسن - منتخب مصر

يبدو مركز قلب الدفاع هو الشاغل لـ حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر قبل لقاء إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر على استاد القاهرة ضيفه إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات المونديال.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حسام حسن قرر الاعتماد على قوة هجومية ضاربة بتواجد أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" في الوسط، وهو ما أعتمد عليه من قبل.

وبكل تأكيد سيقود محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد خط الهجوم.

وتبرز المعضلة في قلب الدفاع إذ يفكر العميد فيمن سيجاور رامي ربيعة في قبل الدفاع؟ هل سيكون محمد ربيعة لاعب زد أم خالد صبحي مدافع المصري.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – خالد صبحي (محمد ربيعة) – محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي – أحمد سيد "زيزو" – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

منتخب مصر حسام حسن تصفيات كأس العالم 2026
