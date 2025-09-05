تصفيات كأس العالم - إسبانيا تضرب بلغاريا بثلاثية.. وجنون تركيا وجورجيا

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 01:00

كتب : FilGoal

لامين يامال - إسبانيا × بلغاريا

بدأ منتخب إسبانيا طريقه في تصفيات كأس العالم 2026 بفوز قوي على بلغاريا 3-0 خارج الديار.

البداية أتت بهدف ميكيل أويارزابال في الدقيقة 5، بصناعة مارتن زوبيمندي.

وأضاف مارك كوكوريا ظهير تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 30.

بينما صنع لامين يامال الهدف الثالث الذي سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة 38.

في المجموعة ذاتها حققت تركيا فوزا مثيرا على جورجيا 3-2.

وصنع أردا جولر نجم ريال مدريد الهدف الأول في الدقيقة 3، والذي سجله ميرت مولدور.

وفي الدقيقة 41 أضاف كريم أكتوركوجلو المنتقل مؤخرا من بنفيكا إلى فنربخشة الهدف الثاني.

ثم عاد أكتوركوجلو وسجل الثالث في الدقيقة 52 بصناعة يونس أكجون.

وقلص منتخب جورجيا الفارق في الدقيقة 63 بهدف زوريكو دافيتاشيلي.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو تم طرد باريس ييلماز لاعب تركيا ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف في الدقيقة 71، ومعه ويلي سانيول المدير الفني لمنتخب جورجيا.

وأخيرا قلص خفيتشا كفاراتسخيليا الفارق في الدقيقة 98.

بذلك تتصدر إسبانيا المجموعة بـ 3 نقاط، تليها تركيا بفارق الأهداف، ثم جورجيا وبلغاريا على الترتيب بلا نقاط.

ويتأهل المتصدر مباشرة إلى كأس العالم، بينما يذهب الثاني إلى الملحق.

وتستمر المنافسات بخروج إسبانيا لملاقاة تركيا، وتحل بلغاريا في ضيافة جورجيا يوم الأحد 7 سبتمبر.

