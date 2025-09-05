تصفيات كأس العالم - التشكيل الإنجليزي لا يكفي.. هولندا تتعادل مع بولندا

هولندا × بولندا

تعادل منتخب هولندا مع ضيفه بولندا بهدف لكل فريق في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم دينزيل دومفريس بعد تمريرة من ممفيس ديباي في الدقيقة 28.

وتعادل منتخب بولندا بهدف ماتي كاش في الدقيقة 80.

وبدأ منتخب هولندا بـ 8 لاعبين من الدوري الإنجليزي دفعة واحدة في التشكيل.

الثمانية هم الحارس بيرت فيربروجن، وثلاثي الدفاع فان هيكي وفيرجيل فان دايك وميكي فان دي فين، وثنائي الوسط رايان جرافنبرخ وتيجاني رايندرز، وفي الأمام تشافي سيمونز وكودي جاكبو.

يحيط بهم فقط فرينكي دي يونج لاعب برشلونة من الدوري الإسباني، ودينزيل دومفريس ظهير إنتر من الدوري الإيطالي، وممفيس ديباي مهاجم كورينثيانز من الدوري البرازيلي.

في المجموعة ذاتها تعادل منتخب ليتوانيا مع بولندا بهدف لكل فريق.

بذلك يحتفظ منتخب هولندا بصدارة المجموعة السابعة المكونة من 5 فرق، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بفارق الأهداف عن بولندا وفنلندا، وكل منهما لعب مباراة أكثر.

ثم يأتي منتخب ليتوانيا برصيد 3 نقاط من 4 مباريات في المركز الرابع، وأخيرا مالطا بنقطتين من 5 مباريات.

وتستمر منافسات المجموعة بمباراة هولندا في ضيافة ليتوانيا، وبولندا ضد فنلندا يوم الأحد 7 سبتمبر.

هولندا بولندا تصفيات كأس العالم
