مصدر من اتحاد الطائرة يوضح سبب استبعاد دولا من منتخب مصر قبل بطولة العالم

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 00:06

كتب : محمد سمير

محمد عادل دولا - منتخب مصر كرة طائرة

استبعد محمد عادل، الشهير بـ "دولا"، من قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة المشارك في بطولة العالم المقرر إقامتها في الفلبين خلال أيام.

ويستعد منتخب مصر للكرة الطائرة للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها في العاصمة الفلبينية "مانيلا"، خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وكشف مصدر من اتحاد الطائرة في تصريحات للمركز الإعلامي سبب القرار: "القرار جاء لأسباب فنية وانضباطية، أبرزها تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ وعدم جاهزيته لتمثيل المنتخب في بطولة بحجم كأس العالم، بالإضافة إلى خروجه المتكرر عن النص داخل المعسكر وعدم التزامه بالتعليمات، الأمر الذي أثّر سلبًا على أجواء معسكر المنتخب".

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - منتخب الشباب يختتم بطولة العالم في المركز الثالث عشر طائرة - مصر تودع بطولة العالم تحت 21 عاما بالخسارة من كوبا مصدر من وزارة الرياضة لـ في الجول: التحقيق بشأن سفر 3 لاعبين بطائرة الزمالك دون موافقات كرة طائرة - تحديد موعد مواجهة مصر ضد كوبا في بطولة العالم للشباب بثمن النهائي

وأضاف "اللاعب استغل مكانته كقائد للفريق لبث أجواء سلبية بين اللاعبين ونقل أحاديث مغلوطة للجهاز الفني، ما تسبب في توتر العلاقة بينه وبين المدير الفني".

وأكمل "كما تكرر خروجه من المعسكر دون إذن وتأخره عن الالتحاق بمعسكر سلوفينيا، وهو ما أثار استياء الجهاز الفني".

وأشار "اتحاد الكرة الطائرة سبق أن تدخل لتخفيف عقوبات وقعت على اللاعب حفاظًا على مستقبله، إلا أن استمرار التجاوزات دفع الجهاز الفني إلى استبعاده نهائيًا من القائمة الدولية، حفاظًا على الانضباط واستقرار المنتخب قبل البطولة العالمية".

وأتم "القرار جاء في توقيت حاسم، بهدف الحفاظ على تركيز اللاعبين وتماسك المجموعة، استعدادًا لخوض منافسات قوية تمثل تحديًا كبيرًا للكرة الطائرة المصرية".

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، وإيران، وتونس.

فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب:

الإيطالي ماركو بونيتا مديرًا فنيًا،

والإيطالي سيموني إدي مخطط أحمال،

ومحمود حسونة مدربًا عامًا،

ومحمد رفعت مدربًا،

وإيهاب طنطاوي للعلاج الطبيعي،

ومصطفى أبو خضرة محللًا تقنيًا.

محمد عادل دولا منتخب مصر للكرة الطائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - منتخب الشباب يختتم بطولة العالم في المركز الثالث عشر مصدر من وزارة الرياضة لـ في الجول: التحقيق بشأن سفر 3 لاعبين بطائرة الزمالك دون موافقات طائرة - مصر تودع بطولة العالم تحت 21 عاما بالخسارة من كوبا كرة طائرة - تحديد موعد مواجهة مصر ضد كوبا في بطولة العالم للشباب بثمن النهائي كرة طائرة - منتخب السيدات يختتم بطولة العالم بالخسارة أمام السويد طائرة - تجنب الريمونتادا.. مصر تفوز على الصين في ختام مجموعات بطولة العالم تحت 21 عاما كرة طائرة - الأهلي يعلن تفاصيل إصابة آية الشامي.. ومدة الغياب كرة طائرة - منتخب الشباب يحقق الفوز الثالث أمام تركيا ويتأهل لدور الـ16 في بطولة العالم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الجمعة 5 سبتمبر.. مصر في تصفيات إفريقيا بكأس العالم وبوركينا ضد جيبوتي 3 دقيقة | الكرة المصرية
3 دفعة واحدة.. كولومبيا وأوروجواي وباراجواي إلى كأس العالم 2026 5 ساعة | أمريكا
ميسي: لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم أخرى ولكن 5 ساعة | أمريكا
لا يزال هناك بقية.. ميسي يودع جماهير الأرجنتين بثنائية في الفوز على فنزويلا 6 ساعة | أمريكا
كونميبول يقصي إنديبندينتي من كوبا سود أمريكانا بسبب أحداث الشغب 7 ساعة | أمريكا
انتهت تصفيات كأس العالم - الأرجنتين (3)-(0) فنزويلا.. رسمية ميسي الأخيرة في بلاد الفضة 8 ساعة | أمريكا
هل تُحل أزمة حمزة علاء قبل نهاية التوقف الدولي؟ مدافع بورتيمونينسي يتحول لحارس مرمى 8 ساعة | المحترفون
دوري المحترفين – طرد حارسي الداخلية وانتصار المنصورة وبترول أسيوط 8 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512778/مصدر-من-اتحاد-الطائرة-يوضح-سبب-استبعاد-دولا-من-منتخب-مصر-قبل-بطولة-العالم