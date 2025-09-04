مران منتخب مصر - ختام الاستعدادات للقاء إثيوبيا في حضور وزير الثقافة

اختتم منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهة إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر المران بقيادة حسام حسن استعدادا للقاء الذي يقام غدا الجمعة في العاشرة مساءً على استاد القاهرة.

بدأ مران منتخب مصر باحماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمي ثم تقسيمة في نهاية المران حرص الجهاز الفني بقيادة التوأم على تجربة أكثر من جملة خلال المران.

وحرص أحمد فؤاد وزير الثقافة على حضور مران منتخب مصر وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومحمد أبو حسين عضو اتحاد الكرة.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.