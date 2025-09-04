مران منتخب مصر - ختام الاستعدادات للقاء إثيوبيا في حضور وزير الثقافة

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 23:37

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

اختتم منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهة إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر المران بقيادة حسام حسن استعدادا للقاء الذي يقام غدا الجمعة في العاشرة مساءً على استاد القاهرة.

بدأ مران منتخب مصر باحماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمي ثم تقسيمة في نهاية المران حرص الجهاز الفني بقيادة التوأم على تجربة أكثر من جملة خلال المران.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - عقوبات من الإسماعيلي على اللاعبين لرفضهم خوض المران مران الأهلي - استئناف التدريبات تحت قيادة النحاس.. ومحاضرة للمرحلة المقبلة مران الأهلي - عبد القادر يشارك في التدريبات الجماعية.. وظهور ثلاثي الجهاز الفني الجديد أكانجي: أتمنى الفوز بدوري أبطال أوروبا مع إنتر هذه المرة

وحرص أحمد فؤاد وزير الثقافة على حضور مران منتخب مصر وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومحمد أبو حسين عضو اتحاد الكرة.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

مران منتخب مصر منتخب مصر تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
تشكيل منتخب مصر المتوقع - حيرة في قلب الدفاع ضد إثيوبيا.. ووسط وهجوم ناري مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون من أجل كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يعلن مواجهة منتخب مصر للشباب وديا الكاس: اتحاد الكرة ساعدنا في تحقيق احتكاك قوي قبل كأس العالم تحت 17 عاما كأس الخليج تحت 20 - مصر للناشئين يختتم المجموعات بفوز قاتل على شباب البحرين منتخب مصر يرتدي زيه الأساسي أمام إثيوبيا.. والضيوف بالقميص الأخضر أشرف صبحي: اتحاد الكرة دوره إلزام من يعمل داخل منظومته بعدم التجاوز.. وقلوبنا مع المنتخب أحمد سامي: نمتلك من الخبرات ما يكفي للظهور بشكل جيد في كأس العرب
أخر الأخبار
3 دفعة واحدة.. كولومبيا وأوروجواي وباراجواي إلى كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
ميسي: لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم أخرى ولكن ساعة | أمريكا
لا يزال هناك بقية.. ميسي يودع جماهير الأرجنتين بثنائية في الفوز على فنزويلا 2 ساعة | أمريكا
كونميبول يقصي إنديبندينتي من كوبا سود أمريكانا بسبب أحداث الشغب 3 ساعة | أمريكا
انتهت تصفيات كأس العالم - الأرجنتين (3)-(0) فنزويلا.. رسمية ميسي الأخيرة في بلاد الفضة 4 ساعة | أمريكا
هل تُحل أزمة حمزة علاء قبل نهاية التوقف الدولي؟ مدافع بورتيمونينسي يتحول لحارس مرمى 4 ساعة | المحترفون
دوري المحترفين – طرد حارسي الداخلية وانتصار المنصورة وبترول أسيوط 4 ساعة | القسم الثاني
بسبب بطاقة صفراء.. إيقاف نجم فلامنجو 12 مباراة في الدوري البرازيلي 4 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512777/مران-منتخب-مصر-ختام-الاستعدادات-للقاء-إثيوبيا-في-حضور-وزير-الثقافة