خبر في الجول - عقوبات من الإسماعيلي على اللاعبين لرفضهم خوض المران

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 23:18

كتب : أحمد الخولي عمرو نبيل

الإسماعيلي - طلائع الجيش

قرر نادي الإسماعيلي فرض عقوبات على اللاعبين لرفضهم خوض المران اليوم الخميس.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رفض اللاعبين للتدرب يأتي رغم الحصول على 12.5% من مقدمات العقود ومكافأة الفوز على طلائع الجيش.

وكان مقررا إقامة المران في الثامنة مساءً لكن ميلود حمدي المدير الفني ألغى المران تضامنا مع اللاعبين بسبب اعتراضهم على عدم الحصول على نسبة 25% من مستحقات الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يخوض لاعبو الإسماعيلي الحصة التدريبية غدا الجمعة في السادسة مساءً.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط من فوز جاء على حساب طلائع الجيش وتعادل مع بتروجت و3 هزائم.

ويستعد الدراويش للقاء زد في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويقود الفريق فنيا الجزائري ميلود حمدي في تجربته الأولى بالدوري المصري بعدما قاد يانج أفريكانز التنزاني لحصد الثنائية المحلية الموسم الماضي.

