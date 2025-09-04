خبر في الجول - طارق سليمان ينضم لـ البدري في أهلي طرابلس الليبي

يستعد طارق سليمان مدرب حراس المقاولون العرب للانضمام لأهلي طرابلس الليبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مدرب حراس الأهلي السابق سيسافر غدا الجمعة إلى تونس للانضمام للجهاز الفني الذي يقوده حسام البدري.

وعلم FilGoal.com أن سليمان حصل على إذن محمد عادل المشرف على الكرة المقاولون والذي وافق على انضمامه للجهاز الفني لأهلي طرابلس.

ويستعد أهلي طرابلس لبداية الموسم الجديد محليا وإفريقيا إذ يشارك في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويتواجد هادي خشبة في منصب المدير الرياضي بأهلي طرابلس في الوقت الحالي.

وسيخوض الفريق مواجهة مع دادجي البنيني في الدور الأول من تصفيات دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب يوم 19 سبتمبر والإياب 26 من نفس الشهر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 19 برصيد نقطتين من أول 5 مباريات من الدوري المصري.

وخرج الفريق بشباك نظيفة في مباراتي الزمالك وحرس الحدود.