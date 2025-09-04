مبابي: على الأريكة يعتقدون أننا يجب أن نلعب أكثر لأننا نجني الكثير من المال

كرر كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وريال مدريد المطالبة بتقليل عدد المباريات لمنح اللاعبين القدر الكافي من الراحة.

وقال مبابي في المؤتمر الصحفي: "الأمر لا يتعلق فقط بعدد المباريات، بل يتعلق أكثر بالتعافي. نحن بحاجة فقط إلى مزيد من الراحة لأجسادنا كي تتجدد وتتعافى من عدد المباريات التي يتوجب خوضها".

وأضاف "هل نلعب كثيرًا؟ لا، لقد تطورت طريقة تفكيري. كنت أعتقد ذلك سابقًا، لكنني لم أعد أعتقده الآن، لأنني أستطيع أن أفهم أن الناس الذين يشاهدون المباريات من على الأريكة ويرون أننا نكسب الكثير من المال، وبالتالي علينا أن نلعب".

النجم الفرنسي الذي سجل 44 هدفًا مع ريال مدريد في الموسم الماضي، اعترف بأن استحداث بطولة كأس العالم للأندية بنظام 32 فريقا زاد الضغط كثيرا على اللاعبين.

وأوضح "كنا بالكاد نصل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بينما كانت الفرق الأخرى قد بدأت بالفعل مبارياتها الودية. لقد بدأوا موسم 2025/26 بينما كنا لا نزال في موسم 2024/25".

وأكمل "أشاهد الكثير من المباريات، لكن لا أستطيع أن أتذكر أنني رأيت لاعبًا يخوض 60 مباراة في موسم واحد ويكون دائمًا في أفضل مستوياته، حتى أعظم اللاعبين في التاريخ".

واختتم "هذا موضوع يحتاج إلى إعادة النظر فيه، لأنه في النهاية سيكون الجميع رابحًا. الناس سيرون مباريات بجودة أعلى."

ويفتتح منتخب فرنسا طريقه إلى مونديال 2026 بمواجهة أوكرانيا في بولندا غدا الجمعة 5 سبتمبر.

ثم يعود لاستضافة أيسلندا في التاسع من سبتمبر.

وفي توقف أكتوبر يواجه أذربيجان يوم 10، ثم يخرج لملاقاة أيسلندا يوم 13.

وأخيرا في توقف نوفمبر تنتهي منافسات المجموعة الرابعة، حين يستضيف الديوك أوكرانيا يوم 13، ثم يخرجون لملاقاة أذربيجان يوم 16.