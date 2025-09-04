برائعة الحمدان.. السعودية تهزم مقدونيا وديا

تغلب منتخب السعودية على مقدونيا الشمالية بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما بالعاصمة التشيكية براج.

وتقدمت مقدونيا بهدف ألكساندر ترايكوفسكي في الدقيقة 40.

ثم تعادل فراس البريكان للسعودية في الدقيقة 45، بعد تمريرة من صالح أبو الشامات.

وفي الدقيقة 78 حسم عبد الله الحمدان الفوز للأخضر بهدف رائع.

ويقود الفرنسي هيرفي رينار منتخب السعودية في ولايته الثانية، نحو تأهل مونديالي جديد.

وكان رينار قد قاد السعودية في كأس العالم 2022 في قطر، ثم خلفه الإيطالي روبرتو مانشيني.

وعقب إقالة مانشيني لسوء النتائج عاد رينار من جديد إلى المملكة.

وتستمر وديات السعودية بمواجهة التشيك يوم الاثنين 8 سبتمبر.

فيما يستعد الأخضر لمواجهة إندونيسيا والعراق في توقف أكتوبر الدولي، في المرحلة الرابعة لتصفيات كأس العالم.

متصدر هذه المجموعة الثلاثية سيتأهل مباشرة للمونديال، بينما يتأهل الوصيف إلى الملحق.

السعودية مقدونيا الشمالية عبد الله الحمدان فراس البريكان
