من أجل أوروبا.. تحديد موعد دربي مدريد

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 22:36

كتب : FilGoal

مبابي - ريال مدريد ضد أتليتكو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن موعد مباراة دربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيكو مدريد يوم السبت 27 سبتمبر في الخامسة والربع مساء.

المباراة التي ستقام في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني تم نقلها من موعدها الأولي يوم الأحد 28 سبتمبر، لضمان فترة الراحة القانونية لقطبي مدريد قبل منافساتهما الأوروبية.

على رأسهم مبابي.. أثر ألونسو على المرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد رومانو: أتليتكو مدريد رفض انتقال جالاجر إلى مانشستر يونايتد أو بالاس هاوسن: لن تتخيل مدى عظمة ريال مدريد قبل الانضمام للنادي.. وهذا دور والدي في تكويني الزائدة الدودية تبعد لاعب أتليتكو مدريد لفترة

وسيلعب ريال مدريد ضد كيرات ألماتي الأوزبكستاني يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وفي نفس اليوم يلعب أتلتيكو مدريد مع أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وحقق ريال مدريد بداية مثالية للدوري، حيث فاز بأول 3 مباريات، على حساب أوساسونا 1-0، وريال أوفييدو 3-0، وريال مايوركا 2-1.

أما أتلتيكو فيعيش بداية كارثية، حيث خسر أمام إسبانيول 2-1 وتعادل مع إلتشي وألافيس 1-1.

ريال مدريد على الصدارة بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو، بالعلامة الكاملة 9 نقط لكل منهما.

بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز السابع عشر بنقطتين فقط.

ريال مدريد أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني
