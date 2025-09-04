تصفيات كأس العالم - بهدف لاعب الجونة.. مدغشقر تشدد الخناق على غانا بعد تعثرها

سجل أرنو راندريانانتيناينا لاعب الجونة هدفا قاد به منتخب بلاده مدغشقر للفوز على إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مدغشقر على إفريقيا الوسطى في لقاء أقيم على ملعب لعربي زروالي في الدار البيضاء بالمغرب.

وتقدم منتخب مدغشقر بهدف وارين كادي في الدقيقة 45+2 من الشوط الأول.

ومع وصول المباراة لساعة على انطلاقها سجل مهاجم الجونة الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد مدغشقر لـ 13 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن غانا المتصدرة بعد تعادل في الثواني الأخيرة مع تشاد.

ويتصدر منتخب غانا الترتيب برصيد 16 نقطة قبل استضافة مالي صاحبة الـ 10 نقاط والمركز الرابع في الجولة المقبلة.

فيما يلتقي منتخب مدغشقر مع تشاد في الجولة الثامنة.

بينما سيلتقي منتخب جُزر القُمر الذي يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 12 نقطة مع إفريقيا الوسطى في الجولة القادمة.