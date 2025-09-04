على رأسهم مبابي.. أثر ألونسو على المرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 22:27

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد مايوركا

أعلن نادي ريال مدريد عن الأسماء الخمسة المرشحة لجائزة لاعب شهر أغسطس.

وضمت القائمة الخماسي التالي: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور - دين هاوسن - أردا جولر - أوريليان تشواميني

ويعيش كيليان مبابي انطلاقة مميزة للموسم حيث سجل 3 أهداف في البداية.

أخبار متعلقة:
هاوسن: لن تتخيل مدى عظمة ريال مدريد قبل الانضمام للنادي.. وهذا دور والدي في تكويني ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا

بينما سجل فينيسيوس جونيور هدفين وصنع واحدا.

أما التركي أردا جولر الذي ينطلق بشكل مميز تحت القيادة الجديدة لتشابي ألونسو، فقد سجل هدفا وصنع آخر، كذلك بدأ أوريليان تشواميني بشكل أفضل في الموسم الحالي.

بينما خرج دين هاوسن المدافع الجديد الوافد في الصيف من بورنموث، بشباك نظيفة مرتين وتمريرة حاسمة.

وحقق ريال مدريد بداية مثالية للدوري، حيث فاز بأول 3 مباريات، على حساب أوساسونا 1-0، وريال أوفييدو 3-0، وريال مايوركا 2-1.

جميع هذه المباريات لعبت في شهر أغسطس قبل التوقف الدولي.

ويعود النادي الملكي لاستكمال حملة استعادة اللقب من برشلونة، بمواجهة ريال سوسييداد خارج الديار يوم السبت 13 سبتمبر.

بعدها يبدأ ريال مدريد محاولة استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الذي فاز به 15 مرة آخرها في 2024، حين يستضيف مارسيليا يوم الثلاثاء 16 سبتمبر.

كيليان مبابي ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
مبابي: على الأريكة يعتقدون أننا يجب أن نلعب أكثر لأننا نجني الكثير من المال من أجل أوروبا.. تحديد موعد دربي مدريد ماركا: أزمة في غرفة ملابس برشلونة بسبب تصريحات فليك رومانو: أتليتكو مدريد رفض انتقال جالاجر إلى مانشستر يونايتد أو بالاس آس: إلتشي يفكر في إعادة فتح المفاوضات لضم زياش أنتوني: بايرن ميونيخ حاول خطفي من ريال بيتيس برشلونة يعلن إصابة أليخاندرو بالدي ترينت: ترك ليفربول كان من أصعب قرارات حياتي.. واللعب في برنابيو يشعرك بثقل القميص
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - تألق عمورة وبونجاح يقود الجزائر لتخطي بوتسوانا بالثلاثة 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - بقيادة ديانج.. مالي تهزم جزر القمر بثلاثية وتواصل مطاردة التأهل 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة بن رمضان.. تونس تنتصر بثلاثية على ليبيريا وتقترب أكثر من كأس العالم 2026 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - كما انفرد في الجول.. الأهلي يعلن تجديد عقد إيهاب أمين 14 دقيقة | كرة سلة
مصدر من اتحاد الطائرة يوضح سبب استبعاد دولا من منتخب مصر قبل بطولة العالم 18 دقيقة | كرة طائرة
مران منتخب مصر - ختام الاستعدادات للقاء إثيوبيا في حضور وزير الثقافة 48 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - عقوبات من الإسماعيلي على اللاعبين لرفضهم خوض المران ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - طارق سليمان ينضم لـ البدري في أهلي طرابلس الليبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512770/على-رأسهم-مبابي-أثر-ألونسو-على-المرشحين-لجائزة-لاعب-شهر-أغسطس-في-ريال-مدريد