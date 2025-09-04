الزمالك يواجه النجوم وديا استعدادا للقاء المصري

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 21:55

كتب : إبراهيم رمضان

آدم كايد - الزمالك ضد فاركو

قرر يانيك فيريرا المدير الفني لـ الزمالك خوض مباراة ودية استعدادا للقاء المصري في الدوري الممتاز عقب نهاية التوقف الحالي.

وسيلتقي الزمالك مع النجوم يوم الأحد 7 سبتمبر على استاد الكلية الحربية في السادسة مساءً.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لاستغلال المباراة في تجهيز اللاعبين لمباراة المصري المقبلة.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الجمعة، على استاد الكلية الحربية استعدادا لمباراة المصري في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم 13 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

ويتصدر المصري الترتيب برصيد 11 نقطة ويليه الزمالك في المركز الثاني بالتساوي مع مودرن سبورت بـ 10 نقاط لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم 13 سبتمبر المقبل.

وتقام المباراة في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

الزمالك الدوري المصري النجوم
نرشح لكم
خبر في الجول - عقوبات من الإسماعيلي على اللاعبين لرفضهم خوض المران تصفيات كأس العالم - بهدف لاعب الجونة.. مدغشقر تشدد الخناق على غانا بعد تعثرها من أجل كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يعلن مواجهة منتخب مصر للشباب وديا مران الأهلي - استئناف التدريبات تحت قيادة النحاس.. ومحاضرة للمرحلة المقبلة تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني بحضور المدير الرياضي ولجنة التخطيط مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر تقرير إيطالي: نسبة انتصارات 44%.. سمبليتشي من المرشحين لتدريب الأهلي مران الأهلي - عبد القادر يشارك في التدريبات الجماعية.. وظهور ثلاثي الجهاز الفني الجديد
أخر الأخبار
مباشر تصفيات كأس العالم - الأرجنتين (0)-(0) فنزويلا.. رسمية ميسي الأخيرة في بلاد الفضة 37 دقيقة | أمريكا
هل تُحل أزمة حمزة علاء قبل نهاية التوقف الدولي؟ مدافع بورتيمونينسي يتحول لحارس مرمى 44 دقيقة | المحترفون
دوري المحترفين – طرد حارسي الداخلية وانتصار المنصورة وبترول أسيوط 56 دقيقة | القسم الثاني
بسبب بطاقة صفراء.. إيقاف نجم فلامنجو 12 مباراة في الدوري البرازيلي ساعة | أمريكا
الرسمية الأخيرة؟ ميسي أساسي في تشكيل الأرجنتين ضد فنزويلا بتصفيات كأس العالم ساعة | أمريكا
تصفيات كأس العالم - سلوفاكيا تصعق ألمانيا.. وسداسية بلجيكية ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل منتخب مصر المتوقع - حيرة في قلب الدفاع ضد إثيوبيا.. ووسط وهجوم ناري ساعة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - إسبانيا تضرب بلغاريا بثلاثية.. وجنون تركيا وجورجيا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512768/الزمالك-يواجه-النجوم-وديا-استعدادا-للقاء-المصري