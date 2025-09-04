الزمالك يواجه النجوم وديا استعدادا للقاء المصري

قرر يانيك فيريرا المدير الفني لـ الزمالك خوض مباراة ودية استعدادا للقاء المصري في الدوري الممتاز عقب نهاية التوقف الحالي.

وسيلتقي الزمالك مع النجوم يوم الأحد 7 سبتمبر على استاد الكلية الحربية في السادسة مساءً.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لاستغلال المباراة في تجهيز اللاعبين لمباراة المصري المقبلة.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الجمعة، على استاد الكلية الحربية استعدادا لمباراة المصري في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم 13 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

ويتصدر المصري الترتيب برصيد 11 نقطة ويليه الزمالك في المركز الثاني بالتساوي مع مودرن سبورت بـ 10 نقاط لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم 13 سبتمبر المقبل.

وتقام المباراة في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.